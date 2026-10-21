Rusalka s Byčkovem i Phil Glass. Smetanova Litomyšl poodhalila program

Festival zatím zveřejnil sedm plánovaných projektů, na které si už lze koupit lístky. „Vánoční předprodej umožňuje našim návštěvníkům pořídit si vstupenky na vybrané festivalové projekty s několikaměsíčním předstihem. Chceme jim tak usnadnit plánování návštěvy Litomyšle a zároveň nabídnout možnost darovat k Vánocům společný hudební zážitek,“ vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
Podtitul Osud se v programu 69. ročníku promítne do příběhů operních hrdinů i do hudby skladatelů, jejichž život a tvorbu poznamenaly zásadní osobní a společenské události. „Osud je jedním z velkých témat hudebního divadla. V Mozartově Donu Giovannim, Dvořákově Rusalce i Glassově Procesu sledujeme postavy, které se musí vyrovnávat s důsledky vlastních rozhodnutí nebo s okolnostmi, jež nemohou ovlivnit,“ přibližuje umělecký ředitel Marek Šulc.
Kafka podle Glasse
Rusalka zazní v koncertním provedení České filharmonie pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova. V titulní roli vystoupí sopranistka Ruzan Mantashyanová, Prince ztvární tenorista David Butt Philip. Dona Giovanniho uvede festival v inscenaci Národního divadla Brno v režii Jiřího Heřmana, hudebního nastudování se ujme rezidenční soubor festivalu Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse, v mezinárodním pěveckém obsazení se představí mimo jiné sopranistka Roberta Mameli.
Komorní operu soudobého amerického skladatele a držitele Grammy Philipa Glasse Proces na motivy stejnojmenného románu Franze Kafky představí Opera Národního divadla moravskoslezského v režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Ivanoviće. Inscenace pro osm pěvců a dvanáct instrumentalistů bude provedena v Piaristickém chrámu.
Do přednostního prodeje byl rovněž zařazen projekt Filmová noc - pocta Henrymu Mancinimu, recitál předního britského barytonisty Christophera Maltmana a společný koncert sopranistky Kateřiny Kněžíkové a mladých pěveckých talentů.
Zvláštní pozornost bude věnována Ludwigu van Beethovenovi, od jehož úmrtí uplyne v roce 2027 dvě stě let. Klavírista Jan Bartoš provede všech dvaatřicet Beethovenových klavírních sonát. Devět recitálů se uskuteční v průběhu pouhých čtyř dnů od 17. do 20. června ve Smetanově domě, a tím nabídne možnost sledovat proměny Beethovenova kompozičního stylu od raných sonát až po poslední opusy.
Do vánočního předprodeje je uvolněna pouze část kapacity jednotlivých pořadů. Vstupenky lze kupovat na festivalovém webu. Kompletní program 69. Smetanovy Litomyšle bude zveřejněn v únoru 2027, vstupenky na všechny projekty budou v prodeji od 3. března.