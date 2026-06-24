GLOSA: Hvězdný dirigent a dva chlípní starci. Potkali se v Litomyšli

Oním dirigentem je Brit Antonio Pappano, narozený roku 1958 rodičům, kteří se do Velké Británie přistěhovali z Itálie. Během své kariéry zastával špičkové posty, včetně hudebního ředitele londýnské Královské opery (kde jej vystřídal Jakub Hrůša), a v současnosti vede London Symphony Orchestra (Londýnský symfonický orchestr, LSO). S ním také přijel nejprve do Prahy, společně byli hosty České filharmonie.
V Rudolfinu zahráli dvě skladby - Sinfonii da Requiem od Benjamina Brittena a Symfonii č. 5 Gustava Mahlera. Britten se u nás tak často nehraje, tato skladba z počátku 40. let může být vnímána i jako jakási neblahá předzvěst následných válečných let.
Zvuk LSO je spíše štíhlý, ale úžasně kompaktní, nepůsobí vůbec bezvýrazně či bledě, naopak, je do něj zkoncentrována výrazová intenzita. Pro britského národního klasika Brittena s jeho kombinací dramatické síly a sebekontroly je to - jak jinak - ideální. Mahler pak nebyl ani tak robustní a velkoorchestrální, jako spíš uměřený, ale s veškerou vnitřní naléhavostí - včetně slavného Adagietta.
Kousek Anglie v Litomyšli
V Praze Londýňané program provedli třikrát a po posledním večeru hned přejeli do Litomyšle, pro niž připravili odlišný večer. Na druhém zámeckém nádvoří začali opět britským klasikem, tentokrát Edwardem Elgarem, který sice nebyl dramatik jako Britten, ale i on zanechal originální hudbu, v níž se nezřídka zrcadlí atmosféra staré imperiální Anglie…
Jeho patrně nejznámější dílo Enigma, neboli série variací na vstupní téma, je jakousi kolekcí srdečných hudebních medailonků věnovaných přátelům a známým, včetně toho nejslavnějšího s názvem Nimrod, upoutávajícího táhlou, vznešenou melodií. Orchestr a Pappano doslova básnili, rodinné klenoty jemně a intimně vykreslili.
Ovšem vrcholem celého českého hostování LSO a Pappana bylo závěrečné dílo, Symfonie č. 6 “Patetická“ od Petra Iljiče Čajkovského - citová, tragická, na chvíli se vzpínající k energii, ale pak zase klesající do melancholie a končící v naprostém ztišení… Pokud introvertní senzitivita londýnského orchestru Mahlerovi „jen“ slušela, pak s Čajkovským, skladatelem spojujícím východní Evropu se západní, naplno splynula.
Do hlediště plynul „patetismus“ vnitřní, spíš tušený, ale o to hlubší, melancholie nijak stavěná na odiv, všechny emoce jakoby pod kontrolou, ale ani na chvíli nudné. Dirigentem bylo celé dílo perfektně vystavěné a udržené v napětí. Přídavek, polonéza z opery Evžen Oněgin téhož skladatele, udělal za výjimečným hostováním naleštěnou tečku.
Komořina je vítaná
Litomyšl však nejsou jen velké koncerty na nádvoří zámku, ale i komorní pořady. V Zámecké jízdárně vystoupila sopranistka Kateřina Kněžíková s Bennewitzovým kvartetem, kontrabasistou Petrem Riesem a pianistou Martinem Kasíkem. Program byl dramaturgicky objevný, zajímavý a cenný - písně francouzských a belgických skladatelů z přelomu 19. a 20. století proložené úryvky ze smyčcových kvartetů Clauda Debussyho a Maurice Ravela.
Pro mne sice přes nepopiratelnou snahu interpretky zněly všechny písně tak trochu stejně, spíš operně velkoryse než intimně a poeticky přednášené ve vazbě na francouzský jazyk, ale ozvláštnění festivalu to rozhodně bylo. I takové náročnější projekty na něj patří.
Sexuální predátoři z bible
Další událost se odehrála opět na zámeckém nádvoří. Řeč je o oratoriu Susanna (Zuzana) od Georga Friedricha Händela. V porovnání s Mesiášem a jinými autorovými oratorii na anglické texty je toto dílo málo hrané, částečně i proto, že biblický je tu pouze rámcem, kdežto obsah, převzatý z 13. kapitoly starozákonní knihy Daniel, je až příliš světský…
Zuzana, která žije ve šťastném manželství se Židem Jójakimem, odmítne během jeho nepřítomnosti milostné návrhy dvou chlípných starců, jinak též veřejných činitelů. Ti ji z pomstychtivosti obviní z cizoložství a před popravou ženu zachrání jen zásah mladičkého proroka Daniela, jenž oba žalobce usvědčí ze lži.
Jde o dílo z pozdní fáze Händelova života, kdy rodák z Halle již zcela splynul s novou vlastí - Anglií, kdy někdejší mladistvý gejzír nápadů a hitů částečně ustupoval prohlubování výrazu a moudrému nadhledu. Orchestr je relativně malý, výraz spíš úsporný, přesto händelovsky vroucí, s řadou nadlehčených melodií, někdy i lidově zabarvených, vysledovat se dají náznaky komických momentů.
Aby byla uváděna jako opera, na to ale Zuzana zase může působit dost staticky, hlavně v první části, která v dlouhých áriích líčí idylický život šťastného páru. Za poslech ale stojí a je skvělé, že se jí chopil dirigent Václav Luks s barokním souborem Collegium 1704, a že nastudování mělo obvyklou vysokou úroveň. Decentně dramatický, působivý, bohatě odstíněný výraz se poslouchal moc pěkně.
Zuzanu přednášela příjemným hlasem, s citem pro slova a fráze ukrajinská sopranistka Kateryna Kasperová, jejího manžela kultivovaně podal španělský kontratenorista Gabriel Diaz a otce Chelsiase barytonista Pavol Kubáň. Dva (Händelem psychologicky až překvapivě opravdově načrtnuté) hříšné a pokrytecké starce dobře vystihli tenorista Ondřej Holub a barytonista Tadeáš Hoza. Perlivým svěžím sopránkem na sebe upozornila Tereza Zimková v roli Daniela.
Světové orchestry jako rukojmí živlů?
Smetanova Litomyšl pokračuje do 5. července, naplánované má ještě některé další velké projekty a její nové vedení se netají dalšími ambicemi. Pro festival je jistě důležité, že novým prezidentem festivalu se od roku 2028 stane dirigent Jakub Hrůša.
Litomyšli a jejímu festivalu člověk rád fandí, je ale nutno si uvědomit, že i přes sofistikovaně zastřešené nádvoří a komorní pořady pod střechou jde pořád především o letní plenérovou přehlídku, závislou na počasí, čímž se liší třeba od festivalu Janáček Brno, jenž disponuje klasickými divadelními i koncertními budovami.
Přiblížit se této akci, neřku-li třeba Salcburskému festivalu, by znamenalo mimo jiné (např. kromě navýšení ubytovacích kapacit) postavit někde v Litomyšli skutečný „Festspielhaus“, v němž by nehrozilo riziko, že složitě dojednané světové orchestry nedohrají program kvůli řádění přírodních živlů, na něž žádné provizorní zastřešení nebude stačit (zrovna nad londýnským tělesem se mraky znepokojivě stahovaly).
Jasně, víme, jak je to u nás se stavbou nových koncertních sálů, ale divák si koneckonců může jen tak pro zábavu fantazírovat. Mezi open-air festivaly Smetanova Litomyšl každopádně zůstává špicí.