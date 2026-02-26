Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program

Festival zahájí Česká filharmonie 12. června pod taktovkou Davida Robertsona, následovat bude až do 5. července několik desítek pořadů různých žánrů. Jednotícím tématem letošního ročníku je příroda. „Po loňském ročníku, kdy tématem byla vášeň, nám přišlo zajímavé navázat právě přírodou. Hudební literatura je tématem přírody doslova prostoupena,“ uvedl ředitel festivalu Michal Medek.
Mezi divadelními produkcemi budou letos dvě opery Bedřicha Smetany. Ve vlastní produkci festival připraví Hubičku, v níž dá pod vedením režisérky Magdaleny Švecové šanci mladým talentovaným zpěvákům. „Na loňský konkurz jich přišlo na osmdesát, nakonec tedy vytvoříme různá obsazení,“ vysvětluje Medek. Národní divadlo Brno pak přiveze svou novou inscenaci Čertovy stěny. Zazní také Verdiho Aida a Straussova opereta Netopýr.
Národní divadlo moravskoslezské uvede dvě představení muzikálu Elisabeth od autorské dvojice Michael Kunze a Sylvester Levay, líčícího poslední chvíle života rakouské císařovny Sissi. V českém překladu Michaela Prostějovského ji nastudoval režisér Jiří Nekvasil. V titulní roli budou alternovat Natálie Tichánková a Alžběta Bartošová.
Koncertně bude také provedena opera George Gershwina Porgy a Bess s americkými pěvci a pod taktovkou dirigenta Metropolitní opery Davida Jacksona, který povede Janáčkovu filharmonii Ostrava. Dirigent Tomáš Netopil uvede jednoaktovou operu Bohuslava Martinů Mariken a operní část festivalu též ozdobí recitál velšského basbarytonisty Bryna Terfela, s nímž vystoupí sopranistka Slávka Zámečníková.
Opět se bude tančit
Hlavní událostí symfonické části festivalu bude hostování London Symphony Orchestra s dirigentem Antoniem Pappanem, někdejším šéfem londýnské Královské opery. Proslulé těleso do Litomyšle zavítá hned po pražském vystoupení v rámci sezony České filharmonie, uvede však odlišný program – Variace Enigma od Edwarda Elgara a Symfonii č. 6 "Patetickou“ od P. I. Čajkovského.
Z domácích interpretů se diváci mohou kromě České filharmonie těšit také na soubor Collegium 1704, který provede Händelovo oratorium Susanna nebo na Rozhlasové symfoniky, kteří zahrají Stravinského dílo Oidipus Rex pod vedením Petra Popelky. Komorní řada nabídne například francouzské písně v podání Kateřiny Kněžíkové a Bennewitzova kvarteta nebo středověké písně v interpretaci Barbory Kabátkové.
Po loňském úspěchu s tanečním večerem, který se na festivalu objevil poprvé, se tento žánr opět vrátí v podobě juniorského baletu z Mnichova a souboru Dekkadancers a jeho představení Jonathan Livingston Racek s Vilémem Udatným a Jiřím Lábusem, který účinkuje i v novém televizním spotu festivalu.
Hlavní programy se letos opět uskuteční na druhém zámeckém nádvoří, který od loňska disponuje novým zastřešením. Prostor dostal název SmetaNOVÝ sál a podle organizátorů se osvědčil. „Loni jsme vše chystali ve velké rychlosti, byl to jakýsi zkušební ročník. Postupně hodláme hlediště dál vylepšovat, mimo jiné zvelebit i sezení na arkádách,“ zdůraznil Medek.
K tradičním komorním místům jako je Smetanův dům či Zámecká jízdárna by časem měl přibýt i sál v někdejším hostinci U černého orla. „Zakoupila ho pro nás naše mecenáška z Mnichova,“ prozradil Medek.
Předprodej vstupenek na festivalové akce začne 4. března v 10 hodin na webových stránkách festivalu.