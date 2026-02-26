Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program

Autor:
  15:00
Slavný muzikál, Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo špičkový londýnský orchestr s hvězdným dirigentem Antoniem Pappanem představí divákům letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začne 12. června a potrvá do 5. července.

Dirigent Antonio Pappano (na snímku je při koncertě na Pražském jaru) bude největší hvězdou letošní Smetanovy Litomyšle | foto: Petra Hajská

Festival zahájí Česká filharmonie 12. června pod taktovkou Davida Robertsona, následovat bude až do 5. července několik desítek pořadů různých žánrů. Jednotícím tématem letošního ročníku je příroda. „Po loňském ročníku, kdy tématem byla vášeň, nám přišlo zajímavé navázat právě přírodou. Hudební literatura je tématem přírody doslova prostoupena,“ uvedl ředitel festivalu Michal Medek.

Mezi divadelními produkcemi budou letos dvě opery Bedřicha Smetany. Ve vlastní produkci festival připraví Hubičku, v níž dá pod vedením režisérky Magdaleny Švecové šanci mladým talentovaným zpěvákům. „Na loňský konkurz jich přišlo na osmdesát, nakonec tedy vytvoříme různá obsazení,“ vysvětluje Medek. Národní divadlo Brno pak přiveze svou novou inscenaci Čertovy stěny. Zazní také Verdiho Aida a Straussova opereta Netopýr.

Národní divadlo moravskoslezské uvede dvě představení muzikálu Elisabeth od autorské dvojice Michael Kunze a Sylvester Levay, líčícího poslední chvíle života rakouské císařovny Sissi. V českém překladu Michaela Prostějovského ji nastudoval režisér Jiří Nekvasil. V titulní roli budou alternovat Natálie Tichánková a Alžběta Bartošová.

Koncertně bude také provedena opera George Gershwina Porgy a Bess s americkými pěvci a pod taktovkou dirigenta Metropolitní opery Davida Jacksona, který povede Janáčkovu filharmonii Ostrava. Dirigent Tomáš Netopil uvede jednoaktovou operu Bohuslava Martinů Mariken a operní část festivalu též ozdobí recitál velšského basbarytonisty Bryna Terfela, s nímž vystoupí sopranistka Slávka Zámečníková.

Opět se bude tančit

Hlavní událostí symfonické části festivalu bude hostování London Symphony Orchestra s dirigentem Antoniem Pappanem, někdejším šéfem londýnské Královské opery. Proslulé těleso do Litomyšle zavítá hned po pražském vystoupení v rámci sezony České filharmonie, uvede však odlišný program – Variace Enigma od Edwarda Elgara a Symfonii č. 6 "Patetickou“ od P. I. Čajkovského.

Z domácích interpretů se diváci mohou kromě České filharmonie těšit také na soubor Collegium 1704, který provede Händelovo oratorium Susanna nebo na Rozhlasové symfoniky, kteří zahrají Stravinského dílo Oidipus Rex pod vedením Petra Popelky. Komorní řada nabídne například francouzské písně v podání Kateřiny Kněžíkové a Bennewitzova kvarteta nebo středověké písně v interpretaci Barbory Kabátkové.

Po loňském úspěchu s tanečním večerem, který se na festivalu objevil poprvé, se tento žánr opět vrátí v podobě juniorského baletu z Mnichova a souboru Dekkadancers a jeho představení Jonathan Livingston Racek s Vilémem Udatným a Jiřím Lábusem, který účinkuje i v novém televizním spotu festivalu.

Hlavní programy se letos opět uskuteční na druhém zámeckém nádvoří, který od loňska disponuje novým zastřešením. Prostor dostal název SmetaNOVÝ sál a podle organizátorů se osvědčil. „Loni jsme vše chystali ve velké rychlosti, byl to jakýsi zkušební ročník. Postupně hodláme hlediště dál vylepšovat, mimo jiné zvelebit i sezení na arkádách,“ zdůraznil Medek.

K tradičním komorním místům jako je Smetanův dům či Zámecká jízdárna by časem měl přibýt i sál v někdejším hostinci U černého orla. „Zakoupila ho pro nás naše mecenáška z Mnichova,“ prozradil Medek.

Předprodej vstupenek na festivalové akce začne 4. března v 10 hodin na webových stránkách festivalu.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program

Dirigent Antonio Pappano na Pražském jaru vedl London Symphony Orchestra

Slavný muzikál, Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo špičkový londýnský orchestr s hvězdným dirigentem Antoniem Pappanem představí divákům letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začne 12....

26. února 2026

Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát

Premium
Sběratel umění Jan Dvořáček s obrazem Kristiana Kodeta (20. února 2026)

Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček...

26. února 2026

V 52 letech zemřel Oliver „Power“ Grant. Stál za založením Wu-Tang-Clanu

Oliver „Power“ Grant (vlevo) se účastní premiéry seriálu „Wu-Tang: An American...

V pondělí 23. února zemřel Oliver „Power“ Grant. Ačkoliv sám aktivně nerapoval, stál za založením hiphopové skupiny Wu-Tang-Clan, proslavil se vlastním módním brandem, zahrál si na plátně a dokonce...

26. února 2026  13:38

Maličkost, stačí odstranit sochu Svobody, žádali čínští cenzoři tvůrce Spider-Mana

Film Spider-Man: Bez domova vydělal přes miliardu dolarů za necelých 14 dní po...

Nad požadavkem čínské filmové komise se rozhořčil ředitel studia Sony Pictures Tom Rothman. Požadovala, aby z trháku Spider-Man: Bez domova byla vystřižena socha Svobody, kolem které se však točí...

26. února 2026  11:59

Předvedu v O2 areně nejlepší show, jakou jste kdy viděli, slibuje Jason Derulo

Jason Derulo

V pondělí 2. března vystoupí v pražské O2 areně zpěvák, skladatel a tanečník Jason Derulo. Než se proslavil sám za sebe, spolupracoval se jmény jako Sean Kingston, Cassie nebo Lil Wayne. Trademarkem...

26. února 2026  8:56

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

25. února 2026  21:14

Ředitelka Berlinale odchází z funkce. Důvodem je antisemitský skandál

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová přichází na červený koberec při...

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová, která vyhlášený mezinárodní filmový festival vede od dubna 2024, odejde z funkce. Ve středu to napsal deník Bild, podle kterého je důvodem antisemitský skandál...

25. února 2026  18:21

Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Rádio Impuls oslavilo 27. narozeniny jako nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice a oznámilo další hvězdy jubilejního 10. ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Do O2 areny přijdou 17. října...

25. února 2026  16:31

Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k...

25. února 2026  15:59

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům

Kniha Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany.

Čínský prozaik, básník a hudebník Liao I-wu žije od roku 2011 v exilu Německu. Podařilo se mu utéci z Číny, v níž po léta čelil pronásledování i vězení a jeho knihy jsou v zemi zakázány. Některé...

25. února 2026  15:41

RECENZE: Elvis Presley in Concert. Král rokenrolu už zase zvedá ze sedadel

75 % Premium
Z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Nerozhoduje, jestli ho milujete, míjíte nebo neznáte. S neskutečnou intenzitou a energií, ve stále stupňovaném tempu prostě nenechá nikoho v klidu. Uhrane v dosud neviděných záběrech, z nichž režisér...

25. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.