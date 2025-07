GLOSÁŘ: Královi pěvci ovládli Litomyšl. Ale Salieri zmizel za vulgaritami

Smetanova Litomyšl, která letos potrvá do 6. července, patří k těm mimopražským přehlídkám, jež se mohou pyšnit, že mnohé její programy překračují svou úrovní místní rámec. Jeden takový v Litomyšli nabídl britský vokální soubor The King’s Singers, který vystoupil na podvečerním koncertu v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže.

Ansámbl tvoří šest zpěváků – dva kontratenoristé, tenorista, dva barytonisté a basista. V tomto hlasovém obsazení – samozřejmě se střídajícími se interprety – existuje už od roku 1968 a nejspíš si stále drží úroveň. Jeho repertoár je široký, sahá od středověku po současnost, což ostatně pánové předvedli i v Litomyšli.

Jejich převážně duchovně laděný program, formálně členěný na části nazvané Andělé, Démoni, Matka (neboli Panna Maria) a (její) Syn tvořily skladby od Williama Byrda či Giovanniho Pierluigiho da Palestriny až po Arvo Pärta i soudobého skladatele Geoffreyho Poolea. Témata tedy vylíčily rozdílné barvy, rytmy, harmonie, a nade vším kralovala sezpívanost vokálního sexteta.

Každý jeho člen měl příjemný, měkký a nosný hlas, dohromady pak byli jako jedno tělo a jedna duše, na poslech i na pohled sladěni do nejjemnějších detailů. Ke spolupráci přizvali i Smíšený pěvecký sbor KOS z Pedagogické školy Litomyšl, který skvěle a vášnivě zazpíval Dies irae od amerického skladatele Ryana Maina. Nakonec společně přednesli skladbu We are od Boba Chilcotta, někdejšího člena The King’s Singers.

Ještě ambicióznější program měl následný večerní koncert v prostoru Zámecké jízdárny. V Litomyšli poprvé vystoupil proslulý soubor Kremerata Baltica, založený roku 1997 houslistou Gidonem Kremerem a soustřeďující se převážně na díla mimo klasickohudební mainstream, včetně premiér nových skladeb.

Se souborem přijela litevská dirigentka Marga Dražinyte-Tyla a celou první polovinu věnovali polskému skladateli Mieczyslawu Weinbergovi (1919 - 1996). Ten měl pohnutý osud – narodil se do polské židovské rodiny, studoval hudbu, ale po přepadení Polska Německem se dal na útěk východním směrem, v Minsku získal sovětské občanství, po napadení SSSR odjel do Taškentu, pak přesídlil do Moskvy, kde se roku 1943 poprvé setkal s Šostakovičem, s nímž se až do konce jeho života přátelil.

Stejně jako on se pokoušel hrát s totalitním režimem riskantní hru; na rozdíl od mnoho jiných měl štěstí, že přežil a navíc se pak v éře Chruščova a Břežněva v zásadě těšil vážnosti. Ve světě se však jeho hudba nehrála, k obnovení zájmu došlo až po uvedení jeho opery na téma holocaustu Pasažérka v Bregenzu roku 2010.

Na koncertě napřed zaznělo Weinbergovo Concertino pro violoncello, v němž se sólového partu ujala členka ansámblu Magdalena Ceple, poté Árie pro smyčce a na konec Koncert pro klarinet a smyčce, se sólistou Oliverem Janesem. Všichni podali pěkné výkony a jistě snesli pomyslné argumenty, proč Weinberga hrát.

Jeho hudba se pohybuje někde mezi postromantismem a postupy 20. století, někdy dokáže být vstřícná a emocionální, až vypjatě citová. Z pohledu posluchače ale jindy zase působí chtěně a nenápaditě, jako když se autor snaží za každou cenu něco ukuchtit bez patřičných ingrediencí.

Je to zřejmé zvláště v přímé konfrontaci s geniálním Šostakovičem, což byl i případ tohoto koncertu. V druhé půli zazněla Šostakovičova Symfonie č. 14, v kontextu jeho ostatních symfonií komorní co se týče velikosti orchestru a robustnosti zvuku, ale ne pokud jde o sílu výrazu. Dva sólové party sugestovně přednesli sopranistka Elena Tsallagova a basista Alexei Botnarciuc, dirigentka hudbu malovala jemnými gesty levé ruky a energickou pravačkou.

Dojem z koncertu byl limitován akustikou Zámecké jízdárny, dost suchou a jakoby nevlídnou ve své bezprostřednosti. Třebaže má menší kapacitu než zámecké nádvoří, zaplněná nebyla. Nicméně snaha prosadit i hudbu na letních festivalech méně obvyklou a postupně k ní přivádět diváky je rozhodně sympatická.

Hudba, nebo slova?

Náročnější večery v Litomyšli střídají ty ryze oddechové, k nimž patří i tradiční staggiona na půvabném zámku v Nových Hradech, který už roky udržují a zvelebují manželé Kučerovi. Každý rok se v malém zámeckém amfiteátru hraje po určitou dobu jedna opera, jíž předchází pohoštění v zámeckých prostorách.

Letos padla volba na jednoaktovku Antonia Salieriho Prima la musica e poi le parole (Napřed hudba, až potom slova), která poprvé zazněla roku 1786 v Schönbrunnu na objednávku císaře Josefa II., který kromě Salieriho oslovil i W. A. Mozarta. Jeho aktovka na německý text Divadelní ředitel byla uvedena ve stejný večer, ovšem sklidila mnohem menší ohlas…

Obě dílka parodují operní provoz, u Salieriho mají skladatel a básník stvořit na přání hraběte operu za pouhé čtyři dny, takže se tomu snaží všelijak dostát, potýkají se s libretem, s žánrem vážné a komické opery, k tomu musejí zvládat dvě náladové primadony. Je to sice komedie, ale vytříbená, koneckonců hrála se před císařem, jeho rodinou a hosty, hudebně vzdělanými.

Za letošní inscenací v Nových Hradech stáli režisér a autor dramaturgické úpravy Tomáš Studený a dirigent Jakub Kydlíček se soubory Barocco sempre giovane a Concerto Aventino. Příběh se hraje ve zmodernizované a hlavně zlidovělé podobě – hudební čísla sice zůstala, ale hrdiny se stali čtyři dnešní operní pěvci (představovali je Soňa Godarská, Lenka Pavlovič, Roman Hoza a Tadeáš Hoza), kteří řeší své profesní i soukromé trable a mluví jazykem ulice s řadou vulgárních výrazů.

Původní důmyslná a jiskřivá rokoková hříčka se vytratila. Možná to byl záměr, vycházející z přesvědčení, že hudební vzdělanost většiny publika dnes není valná a útočit se musí na nižší pudy. Zvlášť na pudy diváků v horkém večeru po vydatném rautu a dobrém vínu…