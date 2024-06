GLOSA: Smetana v Litomyšli triumfoval symfonií. Trochu i nad Čechy

Zámecké nádvoří, kde jinak probíhá většina stěžejních pořadů festivalu, je už druhý rok nepřístupné. Provizorně ho nahradila Festivalová hala. To je ve skutečnosti multifunkční hala architektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky, která získala nominaci na cenu Evropské unie za současnou architekturu Mies van der Rohe Pavilion Award za rok 2007.

Je určena pro zimní i letní sporty, ale i pro koncerty. Má střechu, čili odpadají starosti s počasím, a jakkoli už sama o sobě působí vzdušně, organizátoři se očividně snažili udělat vše pro to, aby působila ještě přívětivěji a aby publikum uspokojila i akusticky.

Kvalit zámeckého nádvoří ovšem akustika nedosahuje, to je zřejmé, nicméně orchestr tu zní dobře. O něco problematičtější to je s lidskými hlasy, ať už sboru či sólistů; na druhou stranu, mít takovéto provizorium by leckterý jiný open-air festival mohl Litomyšli závidět.

Program koncertu 23. června v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který vedl Robert Jindra, byl sestaven zajímavě, jako kombinace letos jubilujících českých autorů a Antona Brucknera, který se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana, tedy letos též slaví 200 let od narození. V Česku se ovšem přirozeně tolik nepřipomíná jako v rodném Rakousku.

Ach, ti zlí Habsburkové

Po svižně a vylehčeně zahrané předehře k opeře Viléma Blodka V studni následovala zřídka uváděná Triumfální symfonie od třicetiletého Bedřicha Smetany, upozaďovaná hlavně proto, že Smetana ji věnoval císaři Františku Josefu I. k jeho svatbě s Alžbětou Bavorskou. Z toho důvodu do ní zapracoval i melodii rakouské (dnes německé) hymny.

To se vlastně skoro dodnes považuje za důvod dílo nehrát – či aspoň zdůrazňovat, že Smetana na svou výtvarně skvostně vybavenou partituru, již zaslal do Vídně v naději, že se císař zasadí o český národ, nedostal žádnou odpověď. Zase ti zlí Habsburkové a jejich ještě zlovolnější úředníci… Ale: Kolik výtvarně skvostných darů císař asi ke své svatbě ze všech koutů monarchie dostal? A všude byli jistě přesvědčeni, že jejich záležitosti jsou ty hlavní, které mladý panovník musí řešit…

Že to Smetanu lidsky zklamalo, lze chápat (ke konci života se ovšem ke své symfonii vrátil a udělal jen menší úpravy, takže hudebně ji nejspíš nepovažoval za špatnou). Co ale nelze pochopit, je snaha Triumfální symfonii dodnes snižovat.

Dokonce i v tištěném programu k litomyšlskému koncertu se psalo o „póze“, malé hloubce atd. Smetana sice žádnou další symfonii nenapsal, ale kdybychom ji hypoteticky vzali jako prvotinu a srovnali s prvními symfoniemi jiných, později velkých symfoniků, vyšla by z toho výborně.

Hned první věta se svou radostnou vášnivostí zaryje do ucha a pak hned i do srdce. V druhé by člověk – kdyby netušil, kdo je autorem – mohl hádat Beethovena, ale navíc ještě „stříknutého“ něčím neuchopitelně osobitým. Scherzo (uváděné příležitostně samostatně, protože v něm se motiv hymny neobjevuje) je ve své jiskřivosti geniální samo o sobě. A v poslední větě Smetana pracuje se slavnou melodií nesmírně dovedně, než ji nechá rozvinout do její úplnosti.

Původní historická dedikace by dnes měla být spíš brána jako ozvláštnění, nikoli důvod k rozpakům. Smetana zkrátka všechno, na co sáhl, měnil v (hudební) zlato. A dlužno dodat, že v podání rozhlasových symfoniků se zlato zablyštilo v plném lesku, provedení bylo perfektní, sehrané, podané s lehkostí, precizností a energií. Takže Triumfální symfonie triumfovala – možná tak trochu i nad samotnými Čechy.

Po espritu Bedřicha Smetany následovala jímavost Antonína Dvořáka v podobě Žalmu 149 pro smíšený sbor a orchestr, v němž spoluúčinkoval Český filharmonický sbor Brno. I toto dílo bylo zahráno s citem a kultivovaností. Závěr obstaral zase úplně jiný styl: mohutné Brucknerovo Te Deum, z nějž spíš než citová intimní zbožnost jako u Dvořáka vyzařuje posvátná bázeň a úžas před božím majestátem.

Tak ho i orchestr zahrál: jako velkolepou katedrálu. Trochu se v ní ztrácely hlasy (přinejmenším z 16. řady), což mohlo mít souvislost i s již zmíněnou akustikou. Každopádně nejprůrazněji a celkově nejpřesvědčivěji působila sopranistka Olga Bezsmertna, slyšet bylo i tenoristu Pavla Černocha, zato mezzosspranistka Václava Krejčí Housková a basista Günther Groissböck se téměř ztráceli.

Pokud vše půjde podle plánu, příští rok už by se festival měl vrátit na zámecké nádvoří, zastřešené novou konstrukcí z dílny architekta Josefa Pleskota.