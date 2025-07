Festival, který měl začít v Bratislavě už příští týden 18. července, se neuskuteční. „Uvědomujeme si, že je to zklamání a upřímně se omlouváme za způsobené nepříjemnosti,“ uvádí organizátoři.

Podle deníku Aktuality.sk by se mohl koncert možná nejznámějšího amerického rappera přesunout na září, a to do Prahy. Další ročník festivalu se má rovněž uskutečnit v české metropoli. To potvrdil i úřad jedné z bratislavských čtvrtí, na jejímž území se měl festival odehrát. Úřad se odvolal na informace od jednoho z organizátorů.

Už dříve se na veřejnosti objevily pochybnosti, zda se festival letos uskuteční. Minulý týden společnost Ticketportal oznámila pozastavení prodeje vstupenek na tuto akci, která byla plánována od 18. do 20. července.

Ye velebil Hitlera

Proti původně ohlášené show rappera Ye vznikla v červnu petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Světová média minulý týden psala o tom, že Ye přišel kvůli písni oslavující Hitlera o vízum do Austrálie, odkud pochází hudebníkova manželka Bianca Censoriová.

„Z důvodu nepředvídatelných okolností, včetně vnějšího tlaku a logistických výzev vám s politováním oznamujeme, že Rubicon festival se letos neuskuteční,“ informují organizátoři. Uvádí rovněž, že informace o způsobu vrácení vstupného budou kupujícím doručeny e-mailem do dvou týdnů.

Organizátoři původně slibovali informace ohledně akce už minulý týden, nakonec ale vyjádření poskytli až nyní. Při ohlášení koncertu Ye tvrdili, že to bude letos jeho jediná show v Evropě. Slovenská média minulý týden ale poukázala na možné problémy ohledně festivalu a také na to, že na plánovaném místě jeho konání, na poli na okraji Bratislavy, ještě nezačaly přípravné práce a roste tam pšenice.

Slovenský portál Closer ve středu napsal, že vůči organizátorovi festivalu, společnosti Company RV, začalo exekuční řízení. Více než 1,1 milionu eur (27 milionů korun) podle serveru vymáhá od Company RV česká společnost Pop Out Entertainment, která tvrdí, že nedostala zaplaceno za dodané služby.