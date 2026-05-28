Organizátor nadcházejícího již 30. ročníku festivalu Michal Kaščák řekl, že Pohoda je jedinou z akcí na trenčínském letišti, která nemá podepsanou smlouvu na další roky. Primátor Trenčína Richard Rybníček psal o tom, že svoboda, nezávislost a hodnoty festivalu někomu politicky překážejí.
Festival Pohoda s kapacitou 30 tisíc návštěvníků se na letišti v Trenčíně, které nezajišťuje provoz pravidelných komerčních leteckých linek, koná od roku 2004. Organizátoři pro letošní ročník akce, na kterém v červenci vystoupí také britská kapela The Cure, přidali čtvrtý festivalový den.
„Co je pro mě zneklidňující, je fakt, že ostatní akce smlouvy podepsané mají. My jediní smlouvu podepsanou nemáme. V současnosti jsme již v poměrně vysokém stadiu jednání o budoucích interpretech na další rok. Jsme v době, kdy se připravují smlouvy k podpisu, a ty bez potvrzeného místa konání nikdo nedá,“ řekl listu Sme Kaščák.
|
Krajně znepokojivé. Židovské obce jsou proti koncertu Kanyeho Westa v Praze
Kaliňák před novináři tvrdil, že výrobní program LOTN se rozšiřuje a není zřejmé, zda na letišti bude ještě prostor pro festival Pohoda. LOTN sídlí v areálu trenčínského letiště, které tento podnik také spravuje. Podle Kaliňáka má Pohoda i jiné možnosti místa konání, jako například Žilinu či Piešťany. Právě z piešťanského letiště na to trenčínské se dříve přestěhoval hudební festival Grape, jehož letošní ročník je naplánovaný na polovinu srpna.
Kaliňákův kolega v nejsilnější slovenské vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) a europoslanec Ľuboš Blaha dlouhodobě Pohodu označuje jako festival politické písně. Podle něj je akce progresivistickou propagandou a z hudebního festivalu se stal trapný politický mítink. Organizátory také obvinil z toho, že mladým lidem vnucují totalitní progresivistickou ideologii. Šéf Směru-SD a nyní již čtyřnásobný premiér Robert Fico dal zase v roce 2017 najevo svůj nesouhlas s tím, že tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska udělil Kaščákovi státní vyznamenání.
Podle Rybníčka Pohoda dlouhodobě dělá v zahraničí dobré jméno Slovensku i samotnému Trenčínu. Primátor tohoto krajského města, jež leží nedaleko hranic s Českem, také napsal, že Pohoda například získala ocenění za nejlepší středně velký festival v Evropě.