Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejistota slovenské Pohody. Festival někomu politicky překáží, zní z Trenčína

Autor: ,
  10:14
Přední slovenský multižánrový festival Pohoda nemá jistotu, že bude moci v příštích letech pokračovat na letišti v Trenčíně. Ministr obrany Robert Kaliňák to zdůvodnil rozšiřováním aktivit místních Leteckých opraven (LOTN), které vlastní jeho úřad.
Scissor Sisters na festivalu Pohoda

Scissor Sisters na festivalu Pohoda | foto: Jozef Jakubčo

Festival Pohoda 2009 – Richard Müller
Festival Pohoda 2009 - prvním dnům vládlo slunce
Festival Pohoda 2009 – takhle nějak to má vypadat
Ian Brown na festivalu Pohoda v Trenčíně
12 fotografií

Organizátor nadcházejícího již 30. ročníku festivalu Michal Kaščák řekl, že Pohoda je jedinou z akcí na trenčínském letišti, která nemá podepsanou smlouvu na další roky. Primátor Trenčína Richard Rybníček psal o tom, že svoboda, nezávislost a hodnoty festivalu někomu politicky překážejí.

Festival Pohoda s kapacitou 30 tisíc návštěvníků se na letišti v Trenčíně, které nezajišťuje provoz pravidelných komerčních leteckých linek, koná od roku 2004. Organizátoři pro letošní ročník akce, na kterém v červenci vystoupí také britská kapela The Cure, přidali čtvrtý festivalový den.

„Co je pro mě zneklidňující, je fakt, že ostatní akce smlouvy podepsané mají. My jediní smlouvu podepsanou nemáme. V současnosti jsme již v poměrně vysokém stadiu jednání o budoucích interpretech na další rok. Jsme v době, kdy se připravují smlouvy k podpisu, a ty bez potvrzeného místa konání nikdo nedá,“ řekl listu Sme Kaščák.

Krajně znepokojivé. Židovské obce jsou proti koncertu Kanyeho Westa v Praze

Kaliňák před novináři tvrdil, že výrobní program LOTN se rozšiřuje a není zřejmé, zda na letišti bude ještě prostor pro festival Pohoda. LOTN sídlí v areálu trenčínského letiště, které tento podnik také spravuje. Podle Kaliňáka má Pohoda i jiné možnosti místa konání, jako například Žilinu či Piešťany. Právě z piešťanského letiště na to trenčínské se dříve přestěhoval hudební festival Grape, jehož letošní ročník je naplánovaný na polovinu srpna.

Kaliňákův kolega v nejsilnější slovenské vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) a europoslanec Ľuboš Blaha dlouhodobě Pohodu označuje jako festival politické písně. Podle něj je akce progresivistickou propagandou a z hudebního festivalu se stal trapný politický mítink. Organizátory také obvinil z toho, že mladým lidem vnucují totalitní progresivistickou ideologii. Šéf Směru-SD a nyní již čtyřnásobný premiér Robert Fico dal zase v roce 2017 najevo svůj nesouhlas s tím, že tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska udělil Kaščákovi státní vyznamenání.

Podle Rybníčka Pohoda dlouhodobě dělá v zahraničí dobré jméno Slovensku i samotnému Trenčínu. Primátor tohoto krajského města, jež leží nedaleko hranic s Českem, také napsal, že Pohoda například získala ocenění za nejlepší středně velký festival v Evropě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kde je dnes Půlnoční bouře a jak žije? Příběh dívky ze seriálu Jitřní záře

Hrdinové šestidílného rodinného dramatu Jitřní záře

Televize Nova začala každou neděli vysílat seriál Jitřní záře inspirovaný skutečnými událostmi. Připomíná příběh rodičů, kteří se rozhodli žít alternativně a svou dceru pojmenovali Půlnoční bouře.

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

RECENZE: Svěrákova druhá Jízda? Pět švestek pobaví, ale nepřekvapí

60 % Premium
Hrdinové filmu Pět švestek

Přísloví praví, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ale když totéž dělají tři, čtyři, deset filmařů, pak se nutně připravují o tajemství a vystavují srovnání. Což je případ autorské novinky...

28. května 2026

RECENZE: Tři dekády „v hajzlu“? Generační výpověď mileniálů nabízejí Demonstranti

Táňa Malíková a Václav Marhold v představení Demonstranti v pražském Divadle X10

Přesná generační výpověď se vyklubala ze zdánlivě nenápadné novinky pražského Divadla X10. To od podzimu uvádí Demonstranty, autorský kus dějově rámovaný tuzemskými demonstracemi z let 1989, 2000 a...

28. května 2026  8:10

Prachař, Pavelka či Barešová obsadí Stavovské divadlo s Večerem tříkrálovým

Vladimír Javorský a Denisa Barešová v inscenaci Národního divadla Večer...

Příběh plný lásky, písní a převleků Večer tříkrálový opráší pod režisérskou taktovkou Jana Nebeského soubor Národního divadla. Komedii, u níž se herci tvůrci shodují jako na nadčasové, uvede soubor...

27. května 2026  15:53

Do Zlína jedou Petr Kostka, Malíček ze Hry o trůny i čerstvě stoletý Hurvínek

Aidan Gillen jako Malíček a Sophie Turnerová jako Sansa. Záběr ze sedmé série...

Sto let od narození Miloše Macourka i loutkového Hurvínka oslaví 66. ročník Zlín Film Festivalu, který se koná od 28. května do 3. června. Čestné Zlaté střevíčky převezmou herec Petr Kostka a Petr...

27. května 2026  15:02

Mají mě za literární ombudsmanku, abych vyprávěla i jejich příběh, říká Klabouchová

Premium
Spisovatelka Petra Klabouchová. Knihy začala psát už v mládí, ovšem českého...

Knihy začala psát Petra Klabouchová už v mládí, ovšem českého čtenáře ne a ne zaujmout. Zlom přišel s návštěvou Švédska a knihou Prameny Vltavy. Dnes už patří k zavedeným autorkám. Nedávno jí vyšel...

27. května 2026

I hračky stárnou. Woody v novém Toy Story nabral na váze a marně zakrývá pleš

Postavička Woodyho z oblíbeného animáku Toy Story se v pátém díle potýká s...

Pátý díl rodinného animovaného filmu Toy Story se nezadržitelně blíží do kin. Do dalšího pokračování příběhu přibude nová kontroverzní postavička. Diváky už v traileru zaujal malý detail, který...

27. května 2026  13:33

RECENZE: Máme devět dětí, ne osm! V pátém dílu Bastardi zkusili komedii

25 %
Z filmu Bastardi: Gde Majer?

Zázraky se nedějí, i pátý díl série Bastardi má k profesionální práci předaleko. Nicméně za tři změny si film s podtitulem Gde Majer? zaslouží odpustky: za posun ke komedii, za odvahu vsadit na...

27. května 2026  12:35

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

27. května 2026  10:21

Trh s uměním je iluze, hlásí nejslavnější padělatel Beltracchi. Teď vystavuje v Praze

Premium
Německý malíř Wolfgang Beltracchi v Obecním domě v Praze. Jeho výstava s názvem...

V mládí ho otec naučil restaurátorské techniky. O několik let později se Wolfgang Beltracchi proslavil jako padělatel umění po celém světě. Původně se přitom chtěl živit filmem. „Byl to určitý druh...

27. května 2026

OBRAZEM: Legendy ze Svěrákových Pěti švestek byly opět spolu. Na premiéře

Pět hlavních protagonistů filmu Pět švestek na jeho premiéře. (26. května 2026)

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek režiséra Jana Svěráka se uskutečnila v úterý v pražském multikině CineStar Anděl. Hravý snímek pracuje s tématem stáří a má dokazovat, že odvaha, přátelství nebo...

26. května 2026  21:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

RECENZE: Hledá se Nemo? Než se Mrzutá rybka usměje, spotřebuje spoustu růžové

50 %
Z filmu Mrzutá rybka

Každý animovaný film ponořený do mořského světa pošilhává po hitu Hledá se Nemo, ale zdaleka ne každý se mu alespoň přiblíží. Což platí i pro novinku kin Mrzutá rybka, která vznikla podle předlohy...

26. května 2026  16:49

GLOSA: U mě pořád dobrý, hlásí Hřebejk. V knize však mohl promluvit podrobněji

Premium
Režisér Jan Hřebejk přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...

Knižní rozhovor publicistky Veroniky Bednářové s režisérem Janem Hřebejkem U mě pořád dobrý je svižné, lehké a splavné čtení. Prozradí leccos o zákulisí natáčení diváckých hitů jako Šakalí léta,...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.