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Legendární slovenská poprocková kapela Elán odehrála v zaplněné pražské O2 areně svůj údajně poslední český koncert nazvaný Elán a kamarádi. Dorazilo 15 tisíc fanoušků. Příchozím servírovali největší hity ze své 58leté kariéry. Současní i bývalý členové na pódiu také zavzpomínali na svého kolegu Vaša Patejdla, který zemřel v roce 2023. Kapela chce své působení zakončit při říjnovém koncertu v Bratislavě. Zda to bude skutečně definitivní konec, se však uvidí. Rozloučení totiž v minulosti ohlásili již několikrát.
Autor: ČTK
O odcházení ze scény mluvil lídr kapely Jožo Ráž v minulosti již víckrát, středeční rozloučení s fanoušky tak možná nemusí znamenat definitivní konec kariéry populární poprockové skupiny.
Autor: ČTK
Během večera postupně jako hosté vystoupili bývalí členové Elánu - zakládající člen Juraj Farkaš, kytaristé Henry Tóth a Juraj Burian, bubeníci Boris Brna, Zdeno Baláž, Gabo Szabó, Juraj Kuchárek a Július Petrus, basista Viktor Hidvéghy, trumpetista a klávesista Fero Turák a hráč na trombón Martin Haas.
Autor: ČTK
Elán vznikl v roce 1968. Vydal 15 studiových alb, pět anglických alb i řadu kompilací, za jejichž prodeje získal 25 platinových desek. Poslední studiové album Najvyšší čas vydal Elán v roce 2019. Skupina v 80. letech patřila k nejpopulárnějším formacím v tehdejším Československu.
Autor: ČTK
Koncert zahájilo efektní intro a jeden ze starších hitů Člověčina. V bohaté projekci mělo své místo také logo skupiny, bubák s vyplazeným jazykem z dílny karikaturisty Alana Lesyka.
Autor: ČTK
„Ještě jednou si vzpomínkově s kamarády a bývalými členy skupiny zahrajeme a tím to skončí. Dál vystupovat nebudeme, to je jisté,“ řekl před středečním koncertem jedenasedmdesátiletý Ráž. O odcházení ze scény mluvil Ráž poprvé už v roce 1999, kdy měl vážnou motocyklovou nehodu.
Autor: ČTK
Za velkého aplausu publika nechyběla připomínka Patejdla, zpěváka, klávesisty a textaře, spoluzakladatele Elánu, který zemřel 19. srpna 2023 po krátké a těžké nemoci ve věku 68 let.
Autor: ČTK
Kapela vstřícnému publiku nabídla většinu svých známých písní jako Neviem byť sám, Kočka, Aj keď bez peňazí, Sestrička z Kramárov, Vymyslená, Zanedbaný sex nebo Stužková.
Autor: ČTK
Kapela se do největší české haly přesunula kvůli technické náročnosti z původně ohlášeného fotbalového stadionu v Edenu. Do O2 areny podle pořadatelů dorazilo přes 15 tisíc návštěvníků.
Autor: ČTK
Na otázku, zda koncertování členy kapely baví i po tolika letech v branži, odpovídá kytarista a skladatel Ján Baláž úsporným způsobem: „Tak nějak jsme si na to zvykli.“
Autor: ČTK
Na konci srpna, v září a v říjnu pak absolvuje podle webu skupiny ještě tři koncerty, poslední v Bratislavě. Koncerty s bývalými členy skupiny pod názvem Elán & kamarádi při příležitosti 45 let od vydání debutového alba Osmý světadíl přitom skupina oznámila již loni.
Autor: ČTK
V roce 2016 Ráž uvedl, že v sestavě hodlá zůstat už jen dva roky, a v roce dalším potvrdil, že po posledním vystoupení nadcházejícího turné ji skutečně opustí, jednou za čas se s kolegy někde výjimečně objeví, ale další turné nebo nahrávání vyloučil. Elán neskončil ani po smrti Vaša Patejdla v roce 2023. Rozhodl se dalšími koncerty uctít jeho památku.
Autor: ČTK