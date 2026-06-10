Už opravdu naposledy? Jak vypadal rozlučkový koncert kapely Elán v Praze

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Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit
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Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit
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Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneovo ultimátum 70 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Osm hrozných 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Její tělo 55 %, Pepa 45 %, Žít po svém 50 %, Bob Dylan: Úplně neznámý 55 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Slovo 55 %, Zlo s lidskou tváří 50 %, Největší showman 50 %, Panenky na útěku 55 %
Nadace Wima Wenderse ve středu oznámila, že ze všech distribučních kanálů stáhne film Chybný pohyb režiséra Wenderse z roku 1975. Obsahuje totiž nahou scénu s tehdy teprve třináctiletou německou...
Módní návrhářka Blanka Matragi musí vyklidit Obecní dům. Své návrhy tu vystavuje už 15 let a věřila, že výstava Timeless tu bude natrvalo. Nové vedení ale návrhářce neprodloužilo smlouvu a hodlá tu...
Režisér Christopher Nolan sklízí za svůj nový velkofilm Odyssea další kritiku, ačkoli snímek ještě nebyl v kinech. Kontroverzní výběr herců hájí tvůrci tím, že „reprezentuje svět“ a jeho diverzitu....
Zemřel Adam Matýsek, bubeník dnes již nefunkční havířovské skupiny Nebe a taktéž kapely Kofe-in z Opavy. Vyučoval také na Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Hudebníkovi...
Před pár měsíci mu bylo osmdesát. Nevypadá na ně. Pořád má spoustu koncertů se svým letos padesátiletým YoYo Bandem. A pořád ho muzika i jeho rodina těší. Řeč je o Richardu Tesaříkovi.
Před dvěma týdny poslal režisér Jan Svěrák do kin novinku Pět švestek. Od té doby objíždí kinosály a sleduje, jak diváci reagují na komedii o naději, ale také chřadnoucím těle i mysli. „Pleny čekají...
O pozornost se čerstvě uveřejněnou ukázkou hlásí nový český psychothriller Call režiséra Matěje Balcara. Snímek o pastech intimních aktivit v prostředí internetu, které dokáží v jediný okamžik...
Nejznámější pařížský hřbitov Père-Lachaise možná přijde o jednu ze svých nejvýznamnějších osobností. Ostatky guatemalského nositele Nobelovy ceny za literaturu Miguela Ángela Asturiase by se...
Hudba a sport jde dlouhodobě neodmyslitelně dohromady. Při právě startujícím mistrovství světa ve fotbale, které společně pořádají Spojené státy, Mexiko a Kanada, vypustil do světa trojnásobný Český...
Středa letošního ročníku Rock for People byla ve znamení loučení – pozvolné sbohem dává thrash metalová skupina Megadeth – cesty do Indie a dalších exotických končin za doprovodu barevného a hravého...
Jestli existuje pevný bod v rozháraném filmovém vesmíru, pak má jméno Steven Spielberg. I když režisérova novinka Den odhalení neznamená v jeho tvorbě vrchol, pořád hravě strčí do kapsy většinu...
Víte, proč archeologové nenávidí krtky? Protože při své činnosti převracejí podzemní vrstvy, prozradí archeoložka Eleonora Kočí kriminalistovi Adamu Richtrovi. Ale tohle sdělení je vlastně jediným...
Novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově bude od sezony 2029/2030 český dirigent Petr Popelka. Oznámil to podle agentury DPA bavorský ministr kultury Markus Blume. Popelka...
Skvělou souhrou Jaroslava Plesla, Václava Neužila a Dominika Telekyho se může pochlubit autorská groteska Tři zmrzlí, kterou právě uvedlo Dejvické divadlo. Vynikající herecký ohňostroj zakryje...
V Hradci Králové v deštivém dopoledni začal pětidenní maraton Rock for People. Při večírku pro nedočkavé v Parku 360 už v úterý vystoupila kapela Morčata na útěku, následovat bude dalších více než...
Oráčov, okres Rakovník
2 000 000 Kč
Do kin vstupuje očekávaný snímek režisérského giganta Stevena Spielberga Den odhalení v hlavních rolích s Emily Bluntovou a Joshem O’Connorem. Příběh zaměřený na tématiku mimozemšťanů mezi námi však...
Tolik hereckých hvězd, tak proslulý režisér, a přitom novinka kin Šedá zóna v souladu se svým názvem odpovídá průměrné akční šedi. Fanoušci se budou znovu ptát, kam se poděl mistr drzého černého...