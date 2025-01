Jednoho dne ji pustíme do světa. Slipknot na letošek slibují léta odkládanou desku

Album už má údajně hotový obal a kapelník Shawn Crahan už má podle vlastních slov promyšlené, jak desku uvést na trh.

„Sliboval jsem, že vyjde v roce 2024, ale vzhledem k vánočním svátkům to už letos nestihneme. Máte však moje slovo, věci se daly do pohybu, padly na to už nějaké peníze a máme plán,“ uvedl před koncem loňského roku.

„Mám z toho alba radost a zároveň se těším, až ho budu mít konečně z krku. Není to nic, kvůli čemu bychom měli dělat povyk – jde o nahrávku, která vznikla, zatímco jsme dělali na jiných deskách. Nevím, jestli je dobrá, ale zbožňuju ji. Dělám hudbu pro sebe, ale doufám, že fandové, kteří na ji tak dlouho čekají, uznají, že stálo za to si na ni počkat,“ dodal Crahan, který v rámci kapely vystupuje pod maskovanou identitou Clown.

Na Look Outside Your Window pracovala čtveřice Corey Taylor (zpěv), Jim Root (kytara), Shawn Crahan (perkuse) a Sid Wilson (gramofony) souběžně s nahráváním desky All Hope Is Gone, která vyšla v roce 2009.

Iniciativa vzešla od Crahana a Roota, posléze se k nim přidali zbývající dva členové. A zatímco „plnohodnotná“ verze Slipknot natáčela desku v typickém soundu, zmíněná čtveřice pracovala na nahrávce, která se zvuku kapely vzdalovala.

„Skladby na téhle desce jsou umělečtější. Znějí úplně jinak, než jsou fanoušci zvyklí,“ prohlásil Corey Taylor. „Mají mnohem rockovější styl. Hodně se nesou ve stylu Radiohead,“ doplnil.

Jak prozradil kytarista Jim Root, osud alba je v rukách Shawna Crahana, který ho ve studiu míchá. Chápe rozčarování fanoušků, kteří na něj tolik let čekají a přiznal, že si už sám nepamatuje, jak deska vlastně zní. Naposledy ji podle vlastních slov slyšel před deseti lety.

Dokonce prý Crahanovi už několikrát „vyhrožoval“, že album umístí na YouTube a link pak zveřejní na svém Instagramu. „Crahan se vždycky zasmál a slušně mě poprosil, ať to proboha nedělám,“ komentoval Jim Root a zároveň připustil možnost, že jednoho dne kapela přijde do studia, desku si poslechne a ještě ten den ji vypustí do světa.