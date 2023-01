Slipknot letos pravděpodobně vydají patnáct let schované album

Souběžně s nahráváním desky All Hope Is Gone, která vyšla v roce 2009, pracovala čtveřice Corey Taylor (zpěv), Jim Root (kytara), Shawn Crahan (perkuse) a Sid Wilson (gramofony) na nahrávce nazvané Look Outside Your Window.

Iniciativa vzešla z hlav Shawna Crahana a Joma Roota, posléze se k nim přidali zbývající dva členové. A zatímco „plnohodnotná“ verze Slipknot natáčela desku v jejich typickém soundu, zmíněná čtveřice pracovala na nahrávce, která se zvuku kapely vzdalovala.

Materiál zněl přímočařeji, rockověji, zároveň se ale nezříkal experimentů se zvuky a nezvyklých skladatelských postupů. Nu-metalový atak vystřídaly kompozice ve stylu Radiohead.

„Je to úžasné dílo. Nikdy jste Coreyho Taylora neslyšeli zpívat takhle. Ta hudba a slova... je to jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy v životě udělal,“ prohlásil o nahrávce Shawn „Clown“ Crahan v rozhovoru pro magazín Upset.

Původní idea byla namíchat tento materiál s písněmi připravenými pro All Hope Is Gone, ale tu sdílel jen Taylor, zbytek kapely byl proti. Kompromisem byla bonusová skladba Till We Die, která vyšla na speciální edici zmíněné desky a pochází právě z nahrávacího session desky Look Outside Your Window.

Ve zmíněném rozhovoru pro Upset kapelník Crahan dále prozradil, že kapela chce, aby se tomuto materiálu dostalo náležité pozornosti.

„Je to dílo Boží a fanoušci si zaslouží si ho vychutnat se vším všudy. A jelikož nám letos v dubnu vyprší smlouva s nahrávací společností, je velmi pravděpodobné, že ho velmi brzy po ukončení kontraktu vydáme. Věřte, že se opravdu vyplatí si na ty skladby počkat,“ slibuje Shawn Crahan.

Slipknot se loni v létě představili v O2 areně a letos se do Česka vrátí. Odehrají vystoupení na festivalu Rock For People v Hradci Králové.