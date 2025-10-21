Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

  20:19
Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal Penk, bývalý bubeník Tomáš Waschinger a klávesista Petr Franc. O společném setkání informoval právě bývalý zpěvák hudební formace Penk na svém Facebooku.
Skupina Lucie

Skupina Lucie | foto: archiv kapely

Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
Robert Kodym v Show Jana Krause (24. září 2025)
Skupina Lucie v Show Jana Krause (24. září 2025)
„Dnes se zase sešla první sestava Lucie. Bylo mi moc fajn, jako by přišlo jaro,“ napsal v úterý na svůj facebookový profil zpěvák Michal Penk.

Česká rocková formace Lucie vznikla v roce 1985. U jejího vzniku stáli Robert Kodym a P.B.CH., tedy Petr Chovanec. Po počátečních personálních změnách se na přelomu 80. a 90. let ustálila sestava Kodym, P.B.CH., David Koller (bicí a zpěv) a Michal Dvořák (klávesy).

I po čtyřech dekádách na scéně a navzdory občasným pauzám si skupina udržuje silnou pozici. Současnou koncertní sestavu tvoří Kodym, P.B.CH., Dvořák a bubeníci Viktor Dyk a Štěpán Smetáček.

Kapela se chystá potěšit fanoušky vydáním nového alba R.A.D.O.S.T. v roce 2025, na které bezprostředně naváže podzimní halové turné po České a Slovenské republice k příležitosti 40. výročí skupiny.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

