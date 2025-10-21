Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

„Dnes se zase sešla první sestava Lucie. Bylo mi moc fajn, jako by přišlo jaro,“ napsal v úterý na svůj facebookový profil zpěvák Michal Penk.
Česká rocková formace Lucie vznikla v roce 1985. U jejího vzniku stáli Robert Kodym a P.B.CH., tedy Petr Chovanec. Po počátečních personálních změnách se na přelomu 80. a 90. let ustálila sestava Kodym, P.B.CH., David Koller (bicí a zpěv) a Michal Dvořák (klávesy).
I po čtyřech dekádách na scéně a navzdory občasným pauzám si skupina udržuje silnou pozici. Současnou koncertní sestavu tvoří Kodym, P.B.CH., Dvořák a bubeníci Viktor Dyk a Štěpán Smetáček.
Kapela se chystá potěšit fanoušky vydáním nového alba R.A.D.O.S.T. v roce 2025, na které bezprostředně naváže podzimní halové turné po České a Slovenské republice k příležitosti 40. výročí skupiny.