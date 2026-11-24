Přesně tak to podle svého vyprávění v rozhovoru s Pavlem Kučerou pro Kytary.cz udělal na Slovensku během turné s Pokáčem. Po půlhodinovém vystoupení v roli předskokana se převlékl a s přítelkyní zamířil do publika na hlavní koncert večera.
Ukázat tvář mu nové fanoušky nepřineslo
Kapuce a tmavé brýle nejsou reakcí na rostoucí slávu. Slavíček si chtěl soukromí chránit už v začátcích, kdy jeho tvorbu na internetu sledovala jen hrstka lidí. Ve videích proto zabíral především kytaru a zpěv doplňoval titulky, aby posluchačům neunikla slova.
Malý zájem ho však přiměl zvážit, jestli přece jen tvář neukázat. „Sledující nějak nepřicházeli, měl jsem jich třeba 20. A říkal jsem si, že to takhle asi nepůjde. Tak jsem reálně vydal jedno video, kde jsem byl odhalený. Mělo třeba šest lajků, takže to moc nepomohlo,“ popsal v červnu pro Radio Praha.
Vrátil se tedy k původnímu rozhodnutí a postupně svou podobu doplnil o mikinu s kapucí, kšiltovku a brýle. Právě v nich ho dnes fanoušci znají z videí i koncertů.
Od domácího skládání se mezitím dostal k albu Z pokoje do boje a spolupracím s Pokáčem či Rennem Dangem. Jeho tvorba nasbírala desítky milionů streamů a koncerty bývají vyprodané. Své soukromí si však dál střeží. Občanské jméno ani věk veřejně neprozrazuje.
Letos se uchází o titul Objev roku v anketě Český slavík, na který jsou vedle něj nominováni Thera, Charlotte Gottová a skupina Gufrau.
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První píseň napsal o prázdné ledničce
Slavíček pochází z nehudební rodiny. To, jak velké publikum si na internetu našel, podle něj rodiče naplno pochopili až na koncertě, když slyšeli návštěvníky zpívat jeho písně.
Když se učil na kytaru a uměl zhruba čtyři akordy, vrátil se jednou hladový z tenisového tréninku. Pohled do prázdné ledničky mu poskytl námět na první skladbu, kterou si zaznamenal a zazpíval rodičům. „Myslím si, že už bych ji nikde nenašel, ale refrén si trochu pamatuju: Mám hlad, já mám hlad, nevím, co mám sám já doma dělat. Takhle nějak to bylo,“ zavzpomínal pro hudební magazín Headliner. Později písničkami obdarovával rodiče i sestru k narozeninám.
Blízko má ke kytarovému písničkářství, humoru a dvojsmyslům. Mezi domácími inspiracemi jmenuje Pokáče a Xindla X, ze zahraničních interpretů ho oslovil také BoyWithUke.