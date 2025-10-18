Zemřel skladatel Klaus Doldinger, autor znělky kultovního seriálu Místo činu

  17:52
Ve věku 89 let zemřel německý skladatel a saxofonista Klaus Doldinger. Agentuře DPA to v sobotu potvrdila Doldingerova manželka. Významný jazzový hudebník je autorem znělky kultovního německého kriminálního seriálu Místo činu (Tatort), který se vysílá od roku 1970 a znají ho i čeští diváci.
Ve věku 89 let zemřel německý skladatel a saxofonista Klaus Doldinger. (26. srpen 2020) | foto: Profimedia.cz

Král německého jazzu, jak jej nazvala agentura DPA, zemřel ve čtvrtek pokojně v rodinném kruhu. Se svou kapelou Passport Doldinger vystupoval na mezinárodních pódiích a zapsal se do jazzové historie. V roce 1960 absolvoval Doldinger své první turné po Spojených státech a v New Orleans, které je považované za kolébku jazzu, obdržel čestné občanství.

Do své hudební tvorby Doldinger začlenil prvky jazzu, rocku, bluesu a soulu stejně jako experimentální elektronické hudby a latinskoamerických rytmů. Vystupoval až do vysokého věku.

Melodie k seriálu Místo činu je německým kulturním dědictvím, seriál se za více než 55 let stal jedním z nejúspěšnějších počinů tamní televizní tvorby a stařičká úvodní znělka Místa činu podbarvená hudbou jazzmana Klause Doldingera na Němce působí jako na děti znělka Večerníčku.

