Zemřel skladatel Klaus Doldinger, autor znělky kultovního seriálu Místo činu

Král německého jazzu, jak jej nazvala agentura DPA, zemřel ve čtvrtek pokojně v rodinném kruhu. Se svou kapelou Passport Doldinger vystupoval na mezinárodních pódiích a zapsal se do jazzové historie. V roce 1960 absolvoval Doldinger své první turné po Spojených státech a v New Orleans, které je považované za kolébku jazzu, obdržel čestné občanství.
Zemřel Horst Lettenmayer. Jeho oči jsou v titulcích seriálu Místo činu již 54 let
Do své hudební tvorby Doldinger začlenil prvky jazzu, rocku, bluesu a soulu stejně jako experimentální elektronické hudby a latinskoamerických rytmů. Vystupoval až do vysokého věku.
Melodie k seriálu Místo činu je německým kulturním dědictvím, seriál se za více než 55 let stal jedním z nejúspěšnějších počinů tamní televizní tvorby a stařičká úvodní znělka Místa činu podbarvená hudbou jazzmana Klause Doldingera na Němce působí jako na děti znělka Večerníčku.
