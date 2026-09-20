„To, co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné a nepřiměřené,“ řekl zpěvák.
Sheeran také uvedl, že chce, aby se jeho hudba a vystoupení nesly v duchu jednoty a lidskosti, nikoli politiky. Zároveň odsoudil útok palestinské teroristické organizace Hamás v Izraeli ze 7. října 2023 a označil ho za otřesný.
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Před sobotním koncertem se u stadionu, kde se akce konala, sešla hrstka propalestinských demonstrantů. Jedna z účastnic uvedla, že si lístky na koncert koupila už před rokem, ale nakonec požádala o vrácení peněz a místo toho se zúčastnila demonstrace.
„Ještě do tohoto týdne jsem byla velkou fanynkou Eda Sheerana,“ řekla. „Domnívám se, že veškeré umění i hudba jsou politické, a proto je jeho rozhodnutí – ač tvrdil, že není – krokem politickým,“ vysvětlila své rozhodnutí.
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Většinu koncertů v rámci svého turné Loop odehrál Sheeran sólově, avšak na každé zastávce ho v několika skladbách doprovázela irská folková skupina Beoga. Macklemore, který měl původně vystupovat jako předskokan na americké části turné, byl nahrazen dánskou kapelou Lukas Graham a irským zpěvákem Aaronem Rowem, než i oni svou účast zrušili.
V Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 válka poté, co ozbrojenci z hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války nejméně 73 110 Palestinců a dalších asi 173 600 zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí tvořili civilisté.
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Příměří zprostředkované Spojenými státy a uzavřené loni počítá s následnou obnovou území. Jeho naplňování však dosud zůstává na mrtvém bodě, protože se strany nedokázaly dohodnout na podmínkách odzbrojení Hamásu a stažení izraelských vojsk. Od vstupu příměří v platnost Izrael v Gaze zabil podle tamních zdravotnických představitelů více než 1300 Palestinců, převážně civilistů, zatímco izraelská armáda uvádí, že zahynuli čtyři její vojáci.