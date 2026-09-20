Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Situace v Gaze je neospravedlnitelná, řekl Ed Sheeran po vlně protestů na turné

Autor: ,
  10:36
Propalestinský protest před koncertem Eda Sheerana ve Filadelfii (19. září 2026)

Propalestinský protest před koncertem Eda Sheerana ve Filadelfii (19. září 2026) | foto: Reuters

Ed Sheeran před koncertem ve Filadelfii označil dění v Gaze za...
Propalestinský protest před koncertem Eda Sheerana ve Filadelfii. (19. září...
Propalestinský protest před koncertem Eda Sheerana ve Filadelfii. (19. září...
Raper Macklemore končí jako předskokan Eda Sheerana kvůli podpoře Palestiny.
27 fotografií
Situace v Pásmu Gazy je katastrofální a neospravedlnitelná, řekl před zahájením svého sobotního koncertu v americké Filadelfii britský zpěvák Ed Sheeran. Učinil tak poté, co někteří jeho předskokani odstoupili na protest proti vyřazení rapera Macklemorea, který byl z Sheeranovy koncertní šňůry vyloučen poté, co na pódiu také pronesl výroky na podporu Palestiny, což vyvolalo polemiku.

„To, co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné a nepřiměřené,“ řekl zpěvák.

Sheeran také uvedl, že chce, aby se jeho hudba a vystoupení nesly v duchu jednoty a lidskosti, nikoli politiky. Zároveň odsoudil útok palestinské teroristické organizace Hamás v Izraeli ze 7. října 2023 a označil ho za otřesný.

Irské rádio vyřadilo z rotace písně Eda Sheerana v reakci na palestinskou kauzu

Před sobotním koncertem se u stadionu, kde se akce konala, sešla hrstka propalestinských demonstrantů. Jedna z účastnic uvedla, že si lístky na koncert koupila už před rokem, ale nakonec požádala o vrácení peněz a místo toho se zúčastnila demonstrace.

„Ještě do tohoto týdne jsem byla velkou fanynkou Eda Sheerana,“ řekla. „Domnívám se, že veškeré umění i hudba jsou politické, a proto je jeho rozhodnutí – ač tvrdil, že není – krokem politickým,“ vysvětlila své rozhodnutí.

Sheeranovi se drolí turné. Kvůli Palestině ho opustili už všichni předskokani

Většinu koncertů v rámci svého turné Loop odehrál Sheeran sólově, avšak na každé zastávce ho v několika skladbách doprovázela irská folková skupina Beoga. Macklemore, který měl původně vystupovat jako předskokan na americké části turné, byl nahrazen dánskou kapelou Lukas Graham a irským zpěvákem Aaronem Rowem, než i oni svou účast zrušili.

V Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 válka poté, co ozbrojenci z hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války nejméně 73 110 Palestinců a dalších asi 173 600 zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí tvořili civilisté.

Jsme připraveni dokončit práci, všechny z Gazy odsuneme, řekl izraelský ministr Kac

Příměří zprostředkované Spojenými státy a uzavřené loni počítá s následnou obnovou území. Jeho naplňování však dosud zůstává na mrtvém bodě, protože se strany nedokázaly dohodnout na podmínkách odzbrojení Hamásu a stažení izraelských vojsk. Od vstupu příměří v platnost Izrael v Gaze zabil podle tamních zdravotnických představitelů více než 1300 Palestinců, převážně civilistů, zatímco izraelská armáda uvádí, že zahynuli čtyři její vojáci.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let

Premium
Natáčení. Jiří Menzel režíruje.

Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...

Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů

Daniela Kolářová s hosty ve speciálním narozeninovém vydání pořadu Togoban

Daniela Kolářová oslavila ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začal v 11 hodin, byl moderátor Aleš Cibulka. Oslavenkyni...

RECENZE: Život a předčasná smrt. Co všecko se hroutí v knize Édouarda Louise

Francouzský spisovatel Édouard Louis

Édouard Louis má v češtině další knížku. Ostatně tohle platí rok co rok. Jeho autofikční psaní prostě táhne. Poté, co Louis (ročník 1992), hvězda francouzské literatury poslední dekády, vytěžil svou...

20. září 2026  10:55

Situace v Gaze je neospravedlnitelná, řekl Ed Sheeran po vlně protestů na turné

Propalestinský protest před koncertem Eda Sheerana ve Filadelfii (19. září 2026)

Situace v Pásmu Gazy je katastrofální a neospravedlnitelná, řekl před zahájením svého sobotního koncertu v americké Filadelfii britský zpěvák Ed Sheeran. Učinil tak poté, co někteří jeho předskokani...

20. září 2026  10:36

GLOSA: Opět ona tajemná zákoutí a skvělá atmosféra. Pomezí ovládlo Laichterův dům

Andrea Uhlík Berecková v projektu Mapa ticha v Laichterově domě

Je to už deset let, co jsem poprvé pronikl do tajemného světa ukrytého za zdmi starého domu na pražské Florenci. Tenkrát jsem se stal svědkem mysteriózního dění ve fiktivním sudetském městečku jménem...

20. září 2026  8:53

Nejraději vzpomínám na učitelku z Obecné školy, prozradila slavící Daniela Kolářová

Daniela Kolářová ve filmu Obecná škola (1991)

Herečka Daniela Kolářová, která v pondělí 21. září oslaví 80. narozeniny, byla hostem speciálního vydání pořadu Českého rozhlasu Tobogan. Vysílal se z Vršovického divadla Mana a oslavenkyně si...

19. září 2026  16:56

Přidali čtyři minuty a sytější barvy. Jak se přikrmuje komiksová vlna Avengers

Premium
Plakát k filmu Avengers: Doomsday

Druhý nejúspěšnější film historie, komiks Avengers: Endgame, se po sedmi letech vrací do kin. Fanoušky láká na přidané záběry, ale hlavně je má navnadit na pokračování superhrdinské ságy, snímek...

19. září 2026

Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů

Daniela Kolářová s hosty ve speciálním narozeninovém vydání pořadu Togoban

Daniela Kolářová oslavila ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začal v 11 hodin, byl moderátor Aleš Cibulka. Oslavenkyni...

19. září 2026  9:29,  aktualizováno  13:48

TELEVIZIONÁŘ: Jeden ze dvou Nepelů je tady. Hraje ho Slovák, režíroval Čech

Adam Kubala jako Nepela

Titul s názvem Šampión, jehož televizní premiéru uvádí v sobotu stanice HBO, je jedním ze dvou projektů, které se věnovaly stejné životní etapě téže reálné osobnosti, krasobruslaři Ondreji Nepelovi.

19. září 2026  7:09

Ve věku 56 let zemřel americký hudebník Duncan Sheik, držitel ceny Grammy

Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik. (18. září 2026)

Ve věku 56 let zemřel americký zpěvák a skladatel Duncan Sheik, držitel divadelní ceny Tony a hudební ceny Grammy. Příčinou čtvrtečního úmrtí bylo selhání orgánů, sdělila deníku The New York Times...

18. září 2026  18:26

Před StarDance se půjdu položit do Vltavy. Herečka Tomášová o soutěži, Dykovi i zpěvu

Premium
Herečka Luciana Tomášová

Hraje, zpívá a nyní i intenzivně tančí. Herečka Luciana Tomášová má letos nabitý program. Kromě pracovního pendlování mezi Prahou a Ústím nad Labem se herečka z rázovitého severu se vší vervou pere s...

18. září 2026

Formánek, Hilský i Doležalová. Patnáctý Knižní čtvrtek nabídne patnáct novinek

Nabídka 15. ročníku Velkého knižního čtvrtku

Velký knižní čtvrtek přináší již 15. rokem na pulty českých knihkupectví vždy na jaře a na podzim tituly, které si zaslouží čtenářskou pozornost. Symbolicky 15. října tato akce přijde s nabídkou 15...

18. září 2026  12:41

Miley odhodila příjmení Cyrus a vydala nové album Bass Persuades

Zpěvačka Miley Cyrus

Po roce a několika měsících se Miley Cyrus hlásí s novým albovým počinem. Nese název Bass Persuades a zpěvačka se na něm prezentuje pouze pod křestním jménem, tedy Miley. Album předznamenal stylový...

18. září 2026  11:41

Co pálí dnešní generaci? Mladé herce inspirovala Havlova Moc bezmocných

Mladí herci Havlovu Moc bezmocných pojali vlastní pohledem Gen Z.

V Pražských křižovatkách uvede Národní divadlo k oslavě nedožitých 90. narozenin Václava Havla inscenaci volně inspirovanou jeho slavnou esejí Moc bezmocných. Mladí herci z Česka a Slovenska...

18. září 2026  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet