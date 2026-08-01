Singapurská policie potvrdila, že členy skupiny prošetřuje kvůli rozvinutí zahraniční vlajky a kroků, které by mohly podkopat harmonické soužití ve státě.
Členové triphopové skupiny rozvinuli palestinskou vlajku na konci svého středečního koncertu v Singapuru. Podle agentury Reuters však Singapur zakazuje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů.
Kvůli tomuto činu úřady zakázaly vstup do země dvěma členům skupiny a regulační úřad uvedl, že neschválí žádné další povolení pro uspořádání koncertu této kapely v zemi. „Policie přísně dohlíží na činy, které by mohly poškodit rasovou a náboženskou harmonii,“ uvedl bezpečnostní sbor.
Již v roce 2023 singapurské ministerstvo vnitra označilo konflikt mezi Izraelem a Palestinci za záležitost vyvolávající emoce a doporučilo nevystavovat na veřejnosti věci související s tímto konfliktem.
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