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Kvůli vlajce Palestiny nás Singapur zadržel a vyslýchal, tvrdí skupina Massive Attack

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  12:13
Grant Marshall alias Daddy G z kapely Massive Attack při vystoupení. (2....

Grant Marshall alias Daddy G z kapely Massive Attack při vystoupení. (2. července 2025) | foto: Reuters

Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)
Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)
Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)
Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)
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Britská skupina Massive Attack uvedla, že její členy zadržela a vyslýchala singapurská policie poté, co dva hudebníci minulou středu na koncertě v tomto městském státě rozvinuli palestinskou vlajku. Policie se k tvrzení zatím nevyjádřila.

Dva členové Massive Attack, Robert Del Naja a Grant Marshall, rozvinuli při vystoupení palestinskou vlajku a drželi ji nad hlavou, zatímco publikum podle jednoho z diváků skandovalo „Svobodu Palestině!“.

Policie v pátek sdělila, že jednání kapely mohlo „potenciálně narušit rasovou a náboženskou harmonii v Singapuru“ a že dvojici hudebníků byla udělena přísná varování a zakázán další vstup do Singapuru. Jejich jména ale nezveřejnila.

„Překvapilo a zklamalo nás, že celou naši kapelu zadrželi policisté, izolovali ji a jednotlivě vyslýchali. Některým členům prohledali hotelový pokoj a dočasně zabavili pasy,“ napsalo uskupení v neděli na sociální síti Instagram. Neuvedlo ale, kdo všechno byl zadržen, čí pokoje byly prohledány a čí pasy zabaveny.

„Netušili jsme, že pouhé vyvěšení vlajky suverénního státu, uznaného 157 zeměmi, by mohlo porušovat jakýkoli zákon. Tento surrealistický zážitek nám připomněl, jak je důležité bránit univerzální lidská práva a svobodu projevu všude tam, kde jsou tato práva ohrožena,“ stojí v prohlášení, které se zmiňuje o „cenzurních zákonech“ singapurské vlády.

Singapur zakazuje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Palestinská vlajka je přitom vzhledem k válce v Pásmu Gazy, zahájené v říjnu 2023, a muslimské populaci v tomto městském státě obzvláště citlivým tématem.

Mezi zhruba 6,11 miliony obyvateli Singapuru je asi 15 procent muslimů. Tamní ministerstvo vnitra už v roce 2023 označilo konflikt mezi Izraelem a Palestinci za záležitost vyvolávající emoce a doporučilo nevystavovat na veřejnosti věci související s tímto konfliktem.

Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny

Triphopová skupina Massive Attack, založená v roce 1988 v anglickém Bristolu, je známá svými otevřenými politickými postoji. Videa promítaná během jejích koncertů poukazují na konflikty v Íránu, Súdánu, Gaze a na Ukrajině.

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