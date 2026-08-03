Kvůli vlajce Palestiny nás Singapur zadržel a vyslýchal, tvrdí skupina Massive Attack

Dva členové Massive Attack, Robert Del Naja a Grant Marshall, rozvinuli při vystoupení palestinskou vlajku a drželi ji nad hlavou, zatímco publikum podle jednoho z diváků skandovalo „Svobodu Palestině!“.
Policie v pátek sdělila, že jednání kapely mohlo „potenciálně narušit rasovou a náboženskou harmonii v Singapuru“ a že dvojici hudebníků byla udělena přísná varování a zakázán další vstup do Singapuru. Jejich jména ale nezveřejnila.
„Překvapilo a zklamalo nás, že celou naši kapelu zadrželi policisté, izolovali ji a jednotlivě vyslýchali. Některým členům prohledali hotelový pokoj a dočasně zabavili pasy,“ napsalo uskupení v neděli na sociální síti Instagram. Neuvedlo ale, kdo všechno byl zadržen, čí pokoje byly prohledány a čí pasy zabaveny.
„Netušili jsme, že pouhé vyvěšení vlajky suverénního státu, uznaného 157 zeměmi, by mohlo porušovat jakýkoli zákon. Tento surrealistický zážitek nám připomněl, jak je důležité bránit univerzální lidská práva a svobodu projevu všude tam, kde jsou tato práva ohrožena,“ stojí v prohlášení, které se zmiňuje o „cenzurních zákonech“ singapurské vlády.
Singapur zakazuje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Palestinská vlajka je přitom vzhledem k válce v Pásmu Gazy, zahájené v říjnu 2023, a muslimské populaci v tomto městském státě obzvláště citlivým tématem.
Mezi zhruba 6,11 miliony obyvateli Singapuru je asi 15 procent muslimů. Tamní ministerstvo vnitra už v roce 2023 označilo konflikt mezi Izraelem a Palestinci za záležitost vyvolávající emoce a doporučilo nevystavovat na veřejnosti věci související s tímto konfliktem.
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Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny
Triphopová skupina Massive Attack, založená v roce 1988 v anglickém Bristolu, je známá svými otevřenými politickými postoji. Videa promítaná během jejích koncertů poukazují na konflikty v Íránu, Súdánu, Gaze a na Ukrajině.