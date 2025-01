Dojte mou hudbu, co to půjde, vzkázala O’Connorová svým dětem v závěti

13:44

V červenci to budou dva roky, co zemřela irská zpěvačka a hudebnice Sinéad O’Connorová. Teprve nedávno se však na veřejnost dostaly detaily týkající se její závěti. V ní zpěvačka své potomky nabádá, aby její hudbu „vydojili, co jen to půjde“. O’Connorová, hlas hitu Nothing Compares 2 U, zemřela v roce 2023 na plicní onemocnění.