RECENZE: Šimon Kalousek na písňové poctě Beatles přesunul Londýn do Prahy

Šimon Kalousek prošel kapelami jako OTK, Rusakoff, The Deserts nebo On Air, Karlu Gottovi napsal píseň Stíny dvou a společně s bratrem Janem se podílel na soundtracku filmového muzikálu Rebelové.

Před třemi lety založil sólový projekt Saint-Simon, prostřednictvím něhož popustil uzdu své vášni k britské hudbě šedesátých a sedmdesátých let. Nejen Beatles, ale také Kinks, Electric Light Orchestra a podobných. Album s výmluvným názvem If London Was Prague je ryze autorským Kalouskovým dílem.

Složil všechny písně, nazpíval a nahrál kytary a klávesové nástroje. S rytmikou mu pomohli baskytarista Jiří Mašek, mimo jiné člen doprovodného bandu zpěvačky Báry Basikové, a bubeník Jan Martinek (1st Choice, Povětroň, Vibrathörr a další kapely). Pohostinsky na album přispěli Šimonův bratr Jan, frontman skupiny Imodium Thom Fröde nebo zpěvačka Anna Knauerová.

If London Was Prague 70 % Saint-Simon

Říká-li se o nějakém filmu, že jde o feel-good podívanou, If London Was Prague je hudebním ekvivalentem. Hlavní předností alba je autenticita. Pusťte si ho a během několika minut se opravdu ocitnete ve Velké Británii na přelomu 60. a 70. let. Atmosféra je skutečně omamná a nakažlivá. Samotné písničky jsou v duchu zmíněných vzorů, ale jde o stylovou spřízněnost, nikoliv bezduché kopírování. Šimon Kalousek je zručný skladatel i aranžér, takže písničky stojí pevně na vlastních nohou a všechny bez výjimky disponují nakažlivou melodií a zpěvným refrénem.

Při poslechu desky nemusíte vůbec nic řešit. Stačí jen přivřít oči a nechat se snivě kolébat lehounce psychedelickou náladou třeba takové Comfort Zone nebo Moonlight. A při irsky rozjuchané pijácké Drink si třeba nalít skleničku něčeho dobrého.

If London Was Prague je citlivě a vkusem zahraná a zazpívaná pocta milované muzice. Nemá vyšší ambice než potěšit všechny, jejichž srdce bije ve stejném rytmu. Je to album pro radost všech zúčastněných i posluchačů napříč žánry. Neboť tohle je přihlášení se ke kořenům, hudba, na které se shodnou všichni, kteří kdy podlehli mámivému zvuku elektrické kytary.