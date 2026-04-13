Silný příběh za vítězstvím. Marie April při děkování za Anděla zmínila smrt své sestry

Tereza Hrabinová
  16:29
Duben je zjevně zpěvaččin šťastný měsíc. Na apríla se narodila, před dvěma lety v něm odehrála první koncert s kapelou a letos za debut získala cenu Anděl. Do oceněné desky Marie April se přitom propsala tragická ztráta v rodině i silný stesk.
Marie April & The Fools

Marie April & The Fools | foto: Pavel Dvořák, Tilen Vajt

Ceny Anděl 2025
6 fotografií

Jednadvacetiletá písničkářka Marie April, která dostala hudební cenu Anděl v kategorii Objev, se rychle zařadila mezi nejvýraznější nové tváře domácí scény. Její debutové album Tangerines zaujalo nejen hudební pestrostí, ale i osobní otevřeností. Média ji často označují za česko-americkou zpěvačku. Americké občanství má po otci, který za minulého režimu emigroval do USA.

Právě otec ji přivedl k hudbě, pouštěl jí desky napříč žánry a formoval její vkus už od dětství. Odmalička se věnuje také hře na kytaru i housle, což se později promítlo i do její vlastní tvorby.

Odchod do Anglie a návrat k hudbě

Cesta Marie ale nevedla přímo k hudební kariéře. Krátce studovala na námořní akademii v Anglii, kde si splnila svůj sen, ale zároveň narazila na realitu, která ji od hudby vzdálila.

„Studium v Anglii jsem si vysnila, a když se to povedlo, tak jsem pochopila, jak moc to je jiné a náročné. Uvědomila jsem si, jak moc mi chybí hudba. Jediný můj kontakt s ní jsem měla během přehlídek, kdy nám hrála pochodová kapela. Hudba mi chyběla, cítila jsem se svlečená z toho, co potřebuji. A tak jsem se vrátila do Čech předčasně,“ řekla v rozhovoru pro hudební magazín Headliner.

Studium předčasně ukončila a po návratu ji k vlastní tvorbě povzbudilo i to, že její kamarád mezitím začal nahrávat hudbu. Před dvěma lety pak dala dohromady šestičlennou kapelu Marie April & The Fools. Ta míchá jazz, soul, rock i indie a brzy zaujala nejen v Česku, ale i u zahraničních pořadatelů.

Debut Tangerines a cena Anděl

V roce 2025 vydala Marie April debutové album Tangerines. Nahrávka jí vynesla cenu Anděl v kategorii Objev roku. Album produkoval Tomáš Sean Pšenička, který podle zpěvaččiných slov na písních intenzivně pracoval ve svém volném čase, aniž by žádal finanční kompenzaci.

Deska je osobní zpovědí o dospívání, ztrátě a procesu truchlení. Její otevřenost a autenticita rezonovaly u posluchačů i u odborné poroty.

K tématům alba se zpěvačka vyjádřila i během děkovné řeči na Cenách Anděl 2025: „Vím, jaké to je bojovat s osudem a bojovat sama se sebou, se svou hlavou. Já jsem to album napsala, když jsem dospívala. A jestli mě v tom období někdo nejvíc ovlivnil, tak jsou to moje dvě sestry. Petra, která se narodila s mentálním postižením, a Anička, která bohužel prohrála boj s poruchou potravy a vzala si život, když jí bylo 16. A ten Anděl je pro mého strážného anděla, který tam je.“

Na závěr dodala: „Děkuji vám všem, kteří jste někdy s něčím bojovali a nevzdali jste to, protože je to těžký. A je to i pro vás pro všechny, kterým někdo chybí, i když je to dlouho zpátky.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.