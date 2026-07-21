Zakrývá si obličej a u nás ji naživo jen tak neuvidíme. Sia zazpívá aspoň v kinech

Veřejností i kritiky velmi vlídně přijaté turné, které Sia před deseti lety odjela, bylo umožněno zhlédnout jen omezenému množství diváků. Celkově se svou company vystoupila na 27 koncertech, z nichž se 23 uskutečnilo na území Severní Ameriky, 3 v Oceánii a 1 v Asii.
Zpěvačka tehdy při interpretaci hitů jako Chandelier, Alive, Cheap Thrills, The Greatest nebo Elastic Heart dala vedle svého ryzího zpěvu prostor současnému výrazovému tanci s prvky baletu, za nímž v případě slavného turné stojí americký choreograf Ryan Heffington. Filmový projekt si z režisérské pozice vzal na starosti její krajan Daniel Askill.
|
Pít a fetovat jsem začala po tragické smrti své první lásky, říká Sia
Umělkyni, která dává přednost výstupům v klidné statické pozici, zde doprovázela tehdy malá tanečnice Maddie Zieglerová, známá z klipů k několika jejím rádiovým hitům. Ve snímků se kromě ní dále představí také Kristen Wiigová, Paul Dano, Ben Mendelsohn, Gaby Hoffmann a Tig Notaro.
Přestože po její muzice prahnou miliony lidí po celém světě, sama se v několika rozhovorech nechala slyšet, že po přílišné pozornosti netouží, označuje se za introvertku a svůj pracovní život od soukromého striktně odděluje.
Hudebním posluchačům je vedle nezaměnitelného hlasu známá svými typickými parukami, které jí během koncertů i jiných veřejných vystoupeních zakrývají dominantní část obličeje.
|
Mám lifting obličeje, přiznala Sia. Fanoušci jsou vzhledem zpěvačky zděšeni
Do svého světa tak pouští lačné fanoušky alespoň prostřednictvím své tvorby, jež je poznamenaná nejen ušlechtilými zkušenostmi jako je láska a přátelství, ale také vnitřními démony, depresemi či závislostmi.
I přes velkou popularitu v Česku prozatím nikdy koncert neuskutečnila a celkově v posledních letech vystupuju spíše sporadicky. Tuzemským fanouškům australské divy tak alespoň nyní zprostředkuje distribuční společnost Aerofilms ve vybraných kinech jedinečný zážitek z jejího pověstného turné, a to ve čtvrtek 23. a v neděli 26. července.