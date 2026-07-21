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Zakrývá si obličej a u nás ji naživo jen tak neuvidíme. Sia zazpívá aspoň v kinech

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  15:30
Australská popová ikona a autorka mnoha rádiových hitů Sia uvádí do kin unikátní projekt Nostalgic for the Present. Jedná se o remasterovanou verzi jejích zfilmovaných vystoupení, kterými vyrážela dech návštěvníkům jejího stejnojmenného turné v letech 2016–2017. Celek v sobě kombinuje zpěvaččin nezaměnitelný hlas, výrazový tanec a filmové vyprávění. Nevšední podívanou se podařilo dostat ve dvou červencových termínech i do českých kin.

Veřejností i kritiky velmi vlídně přijaté turné, které Sia před deseti lety odjela, bylo umožněno zhlédnout jen omezenému množství diváků. Celkově se svou company vystoupila na 27 koncertech, z nichž se 23 uskutečnilo na území Severní Ameriky, 3 v Oceánii a 1 v Asii.

Zpěvačka tehdy při interpretaci hitů jako Chandelier, Alive, Cheap Thrills, The Greatest nebo Elastic Heart dala vedle svého ryzího zpěvu prostor současnému výrazovému tanci s prvky baletu, za nímž v případě slavného turné stojí americký choreograf Ryan Heffington. Filmový projekt si z režisérské pozice vzal na starosti její krajan Daniel Askill.

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Umělkyni, která dává přednost výstupům v klidné statické pozici, zde doprovázela tehdy malá tanečnice Maddie Zieglerová, známá z klipů k několika jejím rádiovým hitům. Ve snímků se kromě ní dále představí také Kristen Wiigová, Paul Dano, Ben Mendelsohn, Gaby Hoffmann a Tig Notaro.

Přestože po její muzice prahnou miliony lidí po celém světě, sama se v několika rozhovorech nechala slyšet, že po přílišné pozornosti netouží, označuje se za introvertku a svůj pracovní život od soukromého striktně odděluje.

Hudebním posluchačům je vedle nezaměnitelného hlasu známá svými typickými parukami, které jí během koncertů i jiných veřejných vystoupeních zakrývají dominantní část obličeje.

Mám lifting obličeje, přiznala Sia. Fanoušci jsou vzhledem zpěvačky zděšeni

Do svého světa tak pouští lačné fanoušky alespoň prostřednictvím své tvorby, jež je poznamenaná nejen ušlechtilými zkušenostmi jako je láska a přátelství, ale také vnitřními démony, depresemi či závislostmi.

I přes velkou popularitu v Česku prozatím nikdy koncert neuskutečnila a celkově v posledních letech vystupuju spíše sporadicky. Tuzemským fanouškům australské divy tak alespoň nyní zprostředkuje distribuční společnost Aerofilms ve vybraných kinech jedinečný zážitek z jejího pověstného turné, a to ve čtvrtek 23. a v neděli 26. července.

Sia Furlerová (17. dubna 2016, festival Coachella, Indio, Kalifornie)
Australská zpěvačka Sia uvádí do kin její zfilmované turné
Sia Furlerová
Australská zpěvačka Sia při promítání Nostalgic for the Present (17. července 2026)
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