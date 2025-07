Show Tilla Lindemanna je mládeži nepřístupná, Masters of Rock mají výjimku

Poprvé na festivalu: Lindemann rozžhaví Vizovice

Hlavní hvězdou festivalu bude Till Lindemann, frontman Rammstein, který do Vizovic přiveze svůj sólový projekt. Známý je nejen silnými texty, ale i nekompromisní koncertní show, která spojuje hudbu, divadlo a vizuální umění. „Na Tilla se moc těším. V branži nenajdete moc slavnějších muzikantů, Rammstein jsou jedna z největších kapel světa,“ komentuje ředitel festivalu Jiří Daron.

Zpěvák skupiny Rammstein Till Lindemann

Lindemann bude na českém festivalu vystupovat vůbec poprvé. Na sólové koncerty má zpěvák obvykle stanoven vstup až od 18 let kvůli erotickým projekcím na velké obrazovce nad pódiem. Festivalová verze však bude přizpůsobena i mladším divákům. Till má mimochodem osobní vztah k českému fotografovi Janu Saudkovi, jehož ateliér pravidelně navštěvuje.

„Till má obrovské charisma a geniální písničky. Kontaktoval jsem jeho agenta, který se loni přijel podívat na Masters of Rock. Byl tady dva dny, podíval se na organizaci a fungování festivalu a pak se mi ozval s tím, že byl maximálně spokojený a Lindemann by přijel,“ komentuje Daron.

Legenda 80. let i hrdelní zpěv z Mongolska

Organizátoři festivalu dlouhodobě usilují o to, aby do Vizovic přiváželi světové hvězdy, které dosud v České republice nikdy nevystoupily. Mezi takové případy patří i americká heavy metalová legenda Twisted Sister, která se na tuzemském pódiu objevila pouze jedinkrát – právě na Masters of Rock.

„A teď se urodil další takový případ v případě Lity Ford, která se proslavila duetem s Ozzym Osbournem. Patří mezi velikánky rockové historie,“ dodává Daron.

Kapela The Hu

Na festival dorazí také mongolská folkmetalová formace The Hu, která ve své hudbě kombinuje tradiční nástroje a hrdelní zpěv. Dorazí také Soulfly, finští Korpiklaani, Dragonforce, Me And That Man, Van Canto a mnoho dalších. Kompletní program najdou návštěvníci na oficiálním webu festivalu.