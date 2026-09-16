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Sheeranovi se drolí turné. Kvůli Palestině ho opustili už všichni předskokani

Autor:
  9:37
Ed Sheeran na Letišti Letňany v Praze (7. července 2019)

Ed Sheeran na Letišti Letňany v Praze (7. července 2019) | foto:  Michal Šula, MAFRA

Raper Macklemore končí jako předskokan Eda Sheerana kvůli podpoře Palestiny.
Finneas - Colours of Ostrava 2025, druhý den festivalu (17. července 2025)
Macklemore, Sziget Festival 2019
Macklemore na cenách Grammy (Los Angeles, 26. ledna 2014)
24 fotografií
Po odvolání rapera Macklemora z amerického turné zpěváka Eda Sheerana z něj odstoupili i všichni ostatní předskokani. Macklemore musel koncertní šňůru opustit kvůli provolávání propalestinských hesel, což se nelíbilo pořadatelům. Za Macklemora se tak nyní postavil i oscarový skladatel a hudebník Finneas, bratr Billie Eilish.

Ed Sheeran se ke kauze vyjádřil v úterý odpoledne, když vysvětlil, že za raperovým koncem stojí rozhodnutí pořadatelů a nikoli on sám. Sheeran se prý celý týden snažil najít shodu mezi organizátory amerického turné a raperem, který na koncertech provolával heslo „Svoboda Palestině“ a zpíval píseň odsuzující izraelskou operaci v Gaze.

Organizátoři Sheeranovi pohrozili zrušením několika vystoupení, pokud Macklemore zůstane mezi předskokany. Raper tedy Sheeranovo turné s názvem Loop opustil a na sítích vyjádřil, že právo říci svůj názor je pro něj důležitější než výhody plynoucí z účasti na tak prestižní show.

Macklemore horoval za Palestinu. Jako předskokan Eda Sheerana tak skončil

Na raperův konec však nově zareagovali i ostatní předskokani a hromadně Sheeranovo turné opustili. Nejznámějším jménem je mezi nimi Finneas, bratr a dvorní skladatel velepopulární Billie Eilish. „Umělci nesmí být umlčeni, pokud mluví za utlačované,“ vzkázal podle BBC držitel dvou Oscarů. Vedle něj se Sheeranova turné vzdali irský písničkář Aaron Rowe, dánská kapela Lukas Graham a irská sestava Beoga.

Podle AP měl Rowe nahradit Macklemora na zbývajících koncertech v USA, zatímco Beoga působila jako Sheeranova doprovodná kapela. Finneas měl se Sheeranem později v tomto roce absolvovat turné po Jižní Americe.

Macklemore ve svém vyjádření zpochybnil Sheeranův přístup nevyjadřovat se k politice. Raperovi prý Sheeran vzkázal, že palestinské vlajky a propalestinská motta mnoho lidí zraňují. „Pokud ho toto uráží více než desetitisíce Izraelem zavražděných palestinských dětí, pak mezi mým a jeho pohledem existuje velký rozpor. Ed se i přes to nedokázal odpoutat od svého postoje ‚Nestavím se na žádnou stranu‘,“ uvedl Macklemore.

Ed Sheeran na Letišti Letňany v Praze (7. července 2019)
Raper Macklemore končí jako předskokan Eda Sheerana kvůli podpoře Palestiny.
Finneas - Colours of Ostrava 2025, druhý den festivalu (17. července 2025)
Macklemore, Sziget Festival 2019
24 fotografií

Sheeran kontroval, že i když se veřejně nevyjadřuje, neznamená to, že nemá na situaci názor. „To, že jej neříkám veřejně, neznamená, že jej nemám a ani to neznamená, že se nezajímám,“ zdůraznil zpěvák.

„Pokud se zaměříme pouze na co nejhlasitější výkřiky, nic se nikdy nezmění. Existují různé přístupy jak se stát advokátem změny,“ uvedl ještě britský hudebník.

Pořadatel potvrdil zprávy provozovatelů koncertních sálů o tom, že nedovolí konání koncertu, na jehož programu by figuroval Macklemore, což by vedlo ke zrušení turné a mělo dopad na stovky tisíc fanoušků. Někteří z provozovatelů argumentovali raperovými nedávnými komentáři a dřívějšími „antisemitskými výroky a symbolikami“, které podle nich byly pro židovskou komunitu „hluboce urážlivé a zraňující“. Zároveň ale dodávají, že jejich rozhodnutí nemá za cíl bagatelizovat utrpení Palestinců ani nikomu upírat právo zasazovat se o jejich zájmy.

teddysphotos

It’s important that I set out some facts.

15. září 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 16. září 2026 v 9:27
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