Na Masters of Rock se cítíme jako doma, říká zpěvačka Within Temptation

„Těším se moc, z publika v Česku jde vždy spousta energie a cítím od něj hodně lásky,“ říká Sharon pro MF DNES a iDNES.cz.

„Vzpomínám, jak jsme u vás hráli první koncerty, bylo to ještě v éře alba Mother Earth. Dostali jsme tehdy radu, že až budeme plánovat turné, nesmíme vynechat Česko, protože tamější fanoušci jsou výborní, na koncerty chodí ve velkém počtu a náš styl hudby se jim bude líbit. Nevěděli jsme tehdy, jestli nás tady vůbec někdo zná, jako kapela jsme fungovali teprve pár let. Ale od prvních koncertů se tady cítíme ohromně dobře a za těch skoro 25 let se to nezměnilo.“

Vizovický festival má pro ni i proto speciální význam. „Pokaždé mi připadá, že je to jako vracet se domů. Někomu to může znít jako fráze, ale opravdu se tady cítíme dobře,“ líčí.

Within Temptation jsou aktuálně na evropském letním turné, absolvovali už velké festivaly jako Hellfest, Download či Nova Rock.

„Letos je to trochu jiné v tom, že souběžně pracujeme na nové desce, takže ze studia na pódium jdeme hodně rozjetí a myslím, že se to odráží i na našem výkonu. Sama na sobě si všímám, že jsem komunikativnější. Propojení s fanoušky a jejich energie nás nabíjí do další práce,“ popsala den Adel.

„Tohle nám všem moc chybělo během koronavirové pandemie, ale mám pocit, že teď už je všechno zpátky tak jako předtím. Hlavně první koncerty po covidu byly hodně emotivní, na lidech bylo vidět, že to v sobě dlouho drželi, a když se konečně dostali na živý koncert, svoji lásku k nám projevovali ještě výrazněji.“

Zmíněné nové album vyjde zřejmě v rozmezí od léta do zimy. „Jeho základem je samozřejmě melodický moderní metal, ale také bude trochu temnější, než by možná fanoušci čekali, a nebudou chybět ani technicky komplikovanější věci. Baví nás experimentovat a hrát si se zvukem. Na Hellfestu jsme poprvé odehráli song Bleed Out, reakce lidí byla velmi dobrá, což nás potěšilo,“ uvedla Sharon.

Největší hity i novější věci

Kapela ve Vizovicích zahraje své největší hity a provětrá i novější věci. „O setlistu hodně přemýšlím, ráda ho měním. Vím však, že na festivalu nás vždy uvidí nejen naši fanoušci, ale také lidé, kteří naši tvorbu třeba tolik neznají. Zároveň je rozdíl, zda vystupujeme na ryze metalové nebo spíše rockově laděné akci,“ podotkla.

Před jejich sobotním vystoupením se představí finská zpěvačka Tarja, která je Sharoninou velkou kamarádkou. Nazpívaly spolu také duet v podobě písně Paradise (What About Us?), který už také předvedly naživo. A na pódiu se potkají společně i letos na Masters of Rock.

„Tarju mám moc ráda, je to úžasná bytost. Už ani nevím, jak dlouho se známe, ale viděla jsem kdysi naši společnou fotku z německého festivalu Summer Breeze, když jsme ještě byly docela mladé. Bylo to někdy kolem roku 2000. To bylo dost vtipné,“ říká den Adel.

Těší se také, že si spolu před koncertem v zákulisí popovídají. „Snad na to najdeme čas. Na festivalech to bývá složité, kapely přijíždí a odjíždí v různé časy, takže někdy se třeba ani nepotkám s muzikanty, kteří hrají ve stejný den. A jen občas se mi podaří vidět pár písní jiné kapely naživo.“