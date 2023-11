Zemřel irský rebel Shane MacGowan. Proslavil ho hit Fairytale of New York

Ve věku 65 let zemřel Shane MacGowan. Irský zpěvák, skladatel a lídr punkfolkové skupiny The Pogues se mimo jiné proslavil vánočním hitem Fairytale of New York. O smrti hudebníka, který se celý život potýkal s alkoholem a drogami, informovala jeho žena Victoria Mary Clarke na Instagramu.