Po Waka Waka je tu Dai Dai. Shakira opět nazpívala píseň pro fotbalové mistrovství

Pod písní Dai Dai jsou kromě Eda Sheerana, Shakiry a nigerijského zpěváka Burna Boye podepsáni další tři autoři, jmenovitě Benny Adam, Jon Bellon a Alexander Castillo, který s Shakirou song produkoval.
Co se autorství britského písničkáře Eda Sheerana týče, s nápadem oslovit jej přišla sama Shakira.
V rozhovoru pro magazín Vogue zpěvačka na konto spolupráce s ním prozradila, že fungovala na jedničku. „Skvěle si rozumíme. Chtěla jsem, aby ta skladba byla fúzí všech možných stylů a žánrů. Jsou tam prvky afrobeatu, karibské rytmy, kytary... A třešinkou na dortu byl Burna Boy – jeho hlas prostě miluju.“
Dále Shakira ve zmíněném článku prohlásila, že pro píseň na fotbalové mistrovství je z jejího pohledu nejdůležitější, aby se díky ní mohli lidé soustředit na daný okamžik a prožít ho opravdu naplno.
„Je v ní dobrý beat, rytmus, ale také silné a jasně formulované poselství,“ říká Shakira. V písni se mimo jiné zpívá: „Kde jde vůle, tam je cesta / Ty jsi pánem toho ohně a nikdo ti ho nemůže vzít“.
Poprvé nazpívala Shakira píseň pro fotbalový šampionát v roce 2010 – šlo o song Waka Waka (This Time for Africa), který doprovázel mistrovství světa v Jihoafrické republice. V roce 2014 společně s brazilským zpěvákem Carlinhosem Brownem natočila skladbu Dare (La La La), která zněla na šampionátu v Brazílii.