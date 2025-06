„No future“, hulákal kdysi Johnny Rotten v refrénu punkové hymny God Save The Queen. Za zády mu do nástrojů řezali frustrovaní výrostci, kteří neměli jiné ambice než vykřičet do světa svůj vzdor, frustraci a naštvanost. Instrumentálně to bylo stěží průměrné, pěvecky jakbysmet, ale byla v tom ohromná autenticita.

Trojice pánů v letech s mlaďochem za mikrofonem se snaží křísit vzpomínky na punkovou revoltu, ale těžko jim uvěřit, že mají jinou motivaci než honorář.