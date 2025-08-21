Sex Pistols na Rock for People neoslnili, předčí je jejich bývalý zpěvák na TrutnOFF 2025?

V areálu Bojiště v Trutnově otevře brány fanouškům festival TrutnOFF Open Air od 21. do 24. srpna 2025. Letošní ročník je věnován připomínce „Anděla z Dachau“, výročí 80 let od konce 2. světové války a připomínce 21. srpna 1968.
TrutnOFF píše historii už čtyři dekády

Nejstarší tuzemský rockový festival, TrutnOFF Open Air, letos slaví 41. narozeniny. Po letech pořádání v Brně se od roku 2023 festival vrátil na své tradiční místo – do trutnovského areálu Bojiště, kde se odehrával až do roku 2016.

Průvodce festivalem TrutnOFF Open Air 2025: program, ubytování a připomínka Anděla z Dachau

Festival má kořeny v undergroundu 80. let. Základy položil Martin Věchet už v říjnu 1984 pokusem o neoficiální setkání ve Starých Bukách, které rozpustila StB. Předchůdce TrutnOFF roku 1987, kterému se přezdívalo Český Woodstock, organizovali disidenti a StB opět zasáhla – aparatura ujela až k Václavu Havlovi na Hrádeček, kde pokračovalo divoké hudební setkání. Od té doby festival symbolizuje svobodu a undergroundovou duši.

Martin Věchet a David Koller na festivalu Trutnoff Open Air 2024.

Prezident Václav Havel tak stál u počátků festivalu v době totality, byl jeho pravidelným návštěvníkem a v roce 2007 byl slavnostně jmenován „náčelníkem festivalu“.

Hudební menu: Od Pražského výběru po Saxon

Do Trutnova dorazí punková ikona John Lydon, známý jako Johnny Rotten, se svou kapelou Public Image Ltd.

Sex Pistols v roce 1977: zleva - Paul Cook, Sid Vicious, Johnny Rotten a Steve Jones

Zpěvák John Lydon, který vystupuje pod jménem Johnny Rotten (23. června 2016).

Pokud jste letos na Rock for People postrádali původního frontmana Sex Pistols, teď máte příležitost – a to s jeho aktuální a podle kritiků mnohem živější formací. Zatímco reunion Pistols letos sklidil spíše rozpaky a nostalgii bez jiskry, Lydon s Public Image Ltd stále přináší autentický zážitek – syrový, provokativní a osobní. Navíc se netají tím, že po rozepři nemá už s partou Sex Pistols nic společného.

Konec hádek u Sex Pistols. Zpěvák Rotten prohrál soudní spor s ostatními členy legendární kapely

Ze zahraničních hvězd se na pódiu objeví také britská heavymetalová legenda Saxon s charismatickým frontmanem Biffem Byfordem. Na začátku 80. let se skupina pravidelně umísťovala mezi 40 nejoblíbenějšími kapelami v Británii, úspěch zakusili i jinde v Evropě a v Japonsku. Jejich loňské album Hell, Fire and Damnation se dostalo mezi 20 nejúspěšnějších nahrávek britského žebříčku.

Dalšími zahraničními hosty budou elektronický projekt OSZYLAYTER a mongolská etno-metalová senzace Hanggai.

Z tuzemských hudebníků se letos návštěvníci festivalu TrutnOFF mohou těšit například na Pražský výběr, Jasnou Páku s Davidem Kollerem, Monkey Business, Redzed, Debustrol, Visací zámek či Hentai Corporation. Dorazí také Bára Hrzánová s kapelou Bachtale Apsa, psychedeličtí Madhouse Express, Dunaj s Janou Vébrovou a Mucha.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

První posadila děti do květináčů. Mé dílo považovali za kýč, vzpomíná fotografka

Australská fotografka Anne Geddesová svými snímky miminek v 90. letech zaujala svět. Objevily se i v seriálu Přátelé. Nyní prezentuje svou první retrospektivní výstavu v Německu a promlouvá o své...

19. srpna 2025  9:20

KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...

vydáno 19. srpna 2025

