TrutnOFF píše historii už čtyři dekády
Nejstarší tuzemský rockový festival, TrutnOFF Open Air, letos slaví 41. narozeniny. Po letech pořádání v Brně se od roku 2023 festival vrátil na své tradiční místo – do trutnovského areálu Bojiště, kde se odehrával až do roku 2016.
Festival má kořeny v undergroundu 80. let. Základy položil Martin Věchet už v říjnu 1984 pokusem o neoficiální setkání ve Starých Bukách, které rozpustila StB. Předchůdce TrutnOFF roku 1987, kterému se přezdívalo Český Woodstock, organizovali disidenti a StB opět zasáhla – aparatura ujela až k Václavu Havlovi na Hrádeček, kde pokračovalo divoké hudební setkání. Od té doby festival symbolizuje svobodu a undergroundovou duši.
Prezident Václav Havel tak stál u počátků festivalu v době totality, byl jeho pravidelným návštěvníkem a v roce 2007 byl slavnostně jmenován „náčelníkem festivalu“.
Hudební menu: Od Pražského výběru po Saxon
Do Trutnova dorazí punková ikona John Lydon, známý jako Johnny Rotten, se svou kapelou Public Image Ltd.
Pokud jste letos na Rock for People postrádali původního frontmana Sex Pistols, teď máte příležitost – a to s jeho aktuální a podle kritiků mnohem živější formací. Zatímco reunion Pistols letos sklidil spíše rozpaky a nostalgii bez jiskry, Lydon s Public Image Ltd stále přináší autentický zážitek – syrový, provokativní a osobní. Navíc se netají tím, že po rozepři nemá už s partou Sex Pistols nic společného.
Ze zahraničních hvězd se na pódiu objeví také britská heavymetalová legenda Saxon s charismatickým frontmanem Biffem Byfordem. Na začátku 80. let se skupina pravidelně umísťovala mezi 40 nejoblíbenějšími kapelami v Británii, úspěch zakusili i jinde v Evropě a v Japonsku. Jejich loňské album Hell, Fire and Damnation se dostalo mezi 20 nejúspěšnějších nahrávek britského žebříčku.
Dalšími zahraničními hosty budou elektronický projekt OSZYLAYTER a mongolská etno-metalová senzace Hanggai.
Z tuzemských hudebníků se letos návštěvníci festivalu TrutnOFF mohou těšit například na Pražský výběr, Jasnou Páku s Davidem Kollerem, Monkey Business, Redzed, Debustrol, Visací zámek či Hentai Corporation. Dorazí také Bára Hrzánová s kapelou Bachtale Apsa, psychedeličtí Madhouse Express, Dunaj s Janou Vébrovou a Mucha.