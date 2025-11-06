Před 50 lety se Sex Pistols servali na pódiu a změnili tak navždy hudební scénu

Je tomu na den padesát let, kdy se ve společenské místnosti londýnské Umělecké školy Svatého Martina sešlo asi dvacet hudebních nadšenců, kteří se těšili na koncert pubrockové kapely Bazooka Joe. Předkapelu jí dělala parta jakýchsi punkerů. Dovezla si jen kytary, jinak neměla nic. Bazooka Joe jim ochotně zapůjčili bicí a aparát, čehož vzápětí hořce litovali. Zhruba dvacetiminutové vystoupení skončilo totální demolicí aparatury a rvačkou. Tak vypadal první koncert Sex Pistols.
Sex Pistols v roce 1977: zleva - Paul Cook, Sid Vicious, Johnny Rotten a Steve Jones

Sex Pistols v roce 1977: zleva - Paul Cook, Sid Vicious, Johnny Rotten a Steve Jones

Zpěvák Frank Carter z anglické skupiny Sex Pistols (13. června 2025)
Sex Pistols se zpěvákem Frankem Carterem
Záběr ze snímku Sex Pistols: Děs a běs
Zpěvák punkové kapely Sex Pistols John Lydon, který si říká Johnny Rotten
Své první vystoupení (“koncert“ se tomu asi úplně říkat nedalo) zahráli Sex Pistols v sestavě John Lydon (alias Johnny Rotten, zpěv), kytarista Steve Jones (kytara), Paul Cook (bicí) a Glen Matlock (baskytara), který jako student zmíněné školy akci domluvil. Čtveřice předvedla sérii coververzí včetně hitu Substitute od The Who, skladby Whatcha Gonna Do About It od Small Faces nebo píseň (I’m Not Your) Steppin’ Stone, která později proslavila chlapeckou uměle vytvořenou skupinu The Monkees.

Pak přišla na řadu demolice aparatury a rvačky na pódiu. „Nikdy na to nezapomenu,“ řekl Stuart Goddard, baskytarista Bazooka Joe, který se později proslavil pod uměleckým jménem Adam Ant.

„Nikdo nám nezatleskal,“ vzpomínal Johnny Rotten. Od úst k ústům šly ale zkazky o divoké kapele, která nedostatek hráčské techniky sice nahrazuje bojovností a křikem, nicméně v jejich svobodném, anarchistickém přístupu k rocku je cosi jako závan nových časů.

A když Sex Pistols hráli v roce 1976 v Manchesteru, byli v publiku kromě dalších přítomni dva mladíci jménem Peter Hook a Bernard Sumner. Co se řinulo z pódia, je uhranulo natolik, že okamžitě zatoužili založit kapelu. Tu první nazvali Joy Division a po sebevraždě zpěváka Iana Curtise se přejmenovali na New Order.

Bývalí punkoví buřiči Sex Pistols jsou mistři trapných comebacků

Na kost ohlodaný, syrový zvuk Sex Pistols byl svého druhu odpovědí na tehdejší nabubřelý, akademický art rock a prog rock, který se optikou mladých rozhněvaných punkerů zalykal sebou samým a svými uměleckými ambicemi.

Punk rock převrátil hudební scénu naruby. Byl programově „neumělecký“, krátké skladby měly primitivní melodie a kritické texty plné černého humoru rezonovaly s pocity frustrovaných teenagerů v ulicích. Skladby jako Anarchy in the U.K. nebo God Save the Queen jsou dodnes ekvivalenty punkových hymen. Pokud tedy punk nějaké hymny vůbec kdy potřeboval.

Kapela Sex Pistols vznikla v roce 1975, když se ke kytaristovi Stevu Jonesovi, baskytaristovi Glenu Matlockovi a bubeníkovi Paulu Cookovi přidal zpěvák John Lydon, jemuž se kvůli zkaženému chrupu přezdívalo Johnny Rotten – on sám tento pseudonym nesnášel. Kytarista Jones později řekl o lídrovi kapely: „Na Johnovi bylo něco zvláštního. Byl chytrý, ale když mluvil, působil jako kretén,“ charakterizoval jej.

Záhy po prvním koncertu baskytaristu Glena Matlocka nahradil feťák a výtržník Sid Vicious. Hráč to byl sice prachbídný, ale ke kapele se hodil mnohem víc než slušňák a fanoušek Beatles Matlock. Šedou eminencí kapely pak byl manažer, performer a návrhář Malcolm McLaren.

Další osud kapely brzy připomínal zběsilou jízdu. Skandální koncerty, výtržnosti, vulgární urážky v televizi i protesty šokované veřejnosti. „Bože, ochraňuj královnu a tenhle fašistický režim,“ křičel do mikrofonu Rotten a Anglie nevěřila svým uším. Za Sex Pistols zůstaly ale také statisíce prodaných singlů zmíněné God Save the Queen z roku 1977, v níž obsažená fráze No Future (Žádná budoucnost) se stala mottem celého punkového hnutí.

Seriál o Sex Pistols? Neuctivá sr**ka a ostuda, hřímá Johnny Rotten

V říjnu 1977 skupina natočila první i zároveň poslední album s názvem Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols a v lednu následujícího roku vyrazila do USA. Turné provázely organizační problémy, přičemž hlavním zdrojem komplikací byli sami muzikanti. Především Sid Vicious se pod vlivem drog vymykal kontrole a znechucený Rotten oznámil svůj odchod. Konec „punkových pionýrů“ byl trpký - muzikanti se rozhádali s McLarenem, kterého obvinili, že je okrádal, a začali se soudit.

Kapela se rozpadla v roce 1978. Tragicky skončil Vicious, který se v únoru 1979 předávkoval heroinem, když nedlouho předtím byl zatčen pro podezření z vraždy své přítelkyně Nancy Spungenové. Sex Pistols se v pozdějších letech dali ještě několikrát dohromady, aby podnikli společná turné.

V roce 1996 se „resuscitovaná“ kapela například představila i v hale na pražském Výstavišti. „Jistěže jsme našli společný důvod k hraní. Tím jsou vaše peníze,“ řekl suše Rotten. On byl také tím, kdo dokázal v éře po Sex Pistols nejvíce uspět. V roce 1978 založil kapelu Public Image Ltd., s níž vystupuje dodnes. Podle Lydonových slov se teprve tato kapela, hudebně mnohem podnětnější než Sex Pistols stala jeho „první láskou“, s níž měl pocit, že může vyjádřit své emoce.

Letos v červnu jsme mohli Sex Pistols vidět na pódiu v Hradci Králové na Rock for People. Ovšem bez Johnnyho Rottena, jehož post zaujal Frank Carter. Rotten s kapelou Public Image Ltd. rovněž letos vystoupil na festivalu TrutnOFF.

