Bývalí punkoví buřiči Sex Pistols jsou mistři trapných comebacků

Zní to bizarně, ale je to tak. Někdejší britští punkoví spratci Sex Pistols se po šestnácti letech znovu postavili na koncertní pódia. V úterý 13. srpna odehráli v Londýně koncert, na němž zazněly všechny skladby z památného debutu (a jejich jediného řadového počinu) Never Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols z roku 1977.