Vaše děti nikdo na frontu neposílá, vzkázal ruský dirigent Byčkov Kremlu

„Ruský útok na Ukrajinu a lži, které se o něm šíří, musí přestat dřív, než se zbytek světa ocitne uprostřed dalšího válečného konfliktu. Nesmíme mlčet a sledovat, jak se historie opakuje tak jako v roce 1956, v roce 1968 a v dalších okamžicích před tím i poté. Nositelé smrti a ničení musí být hnáni k odpovědnosti a musí být zavrženi,“ uvedl Byčkov v prohlášení, které lze najít na stránkách České filharmonie.

Byčkov, Američan ruského původu, před časem v rozhovoru s ČTK uvedl, že si dobře pamatuje 21. srpen 1968, kdy se vrátil z prázdnin a v novinách četl o tom, že sovětská armáda a vojska dalších zemí Varšavské smlouvy jsou „na prosbu bratrských soudruhů“ v Československu. „Četl jsem to a nevěřil svým očím. Když začala škola, diskutovali jsme o tom. Naše učitelka dějepisu, členka komunistické strany, neřekla svůj názor. Ale v očích měla takový pocit studu, že na to nikdy nezapomenu,“ vzpomínal rodák z Leningradu, dnešního Petrohradu, který v roce 1975 emigroval ze Sovětského svazu.

„Mlčíme-li tváří v tvář zlu, stáváme se jeho spojenci, až s ním nakonec splyneme,“ upozornil dále v prohlášení Byčkov. V obsáhlém vyjádření se vrací událostem spojeným s druhou světovou válkou a jí předcházejícímu Paktu Ribbentrop-Molotov.

„To, že na konci konfliktu v roce 1945 země slavila na straně vítězů, neznamená, že tehdejší viníci byli zbaveni odpovědnosti. Německá společnost se od poválečných Norimberských procesů s čelními nacistickými představiteli až do dnešních dnů kaje za spáchané zločiny proti lidskosti,“ upozorňuje Byčkov na Stalinovu roli v úvodu druhé světové války a dále pokračuje připomenutím dalších poválečných činů sovětského režimu.

„Vražedné praktiky a touha zničit všechno a každého, kdo se odmítne podřídit, přešly do dalších generací. Takoví lidé dnes znovu stojí v čele země. Narodili se po válce, nezajímá je ani nenaplňuje obavami, co může válka způsobit. Koneckonců jejich děti nikdo do první linie na frontu nepošle,“ upozorňuje dirigent.

„Jejich znalost historie se omezuje na abstraktní geopolitické myšlenky, nástroje k získání a udržení moci bez ohledu na to, kolika lidskými životy je zaplacena a kolik zkázy přinese. Kdokoliv by tvrdil, že rozpad Sovětského svazu byl největší tragédií 20. století – přesně tak, jak to podává Putin – musí být blázen. Měli bychom se radovat z toho, že rozpad neprovázelo krveprolití, že díky němu skončilo zajetí mnoha dalších národů i Ruska samotného,“ dodává Byčkov na adresu dnešního ruského vedení.

„Ruskou kulturu, jazyk a vznešené tradice mám v krvi. Vždy jsem měl a vždy budu mít. Synové a dcery ruského národa obohatili svět mimořádnými uměleckými díly a vědeckými objevy. Trápí mě, že se Rusko není schopno (nebo nechce) oprostit od své temné minulosti,“ uvedl ještě Byčkov.

Ruskou invazi na Ukrajinu odsoudil také David Mareček, generální ředitel České filharmonie. „Myslíme na rodiny obětí a přejeme si, aby jich bylo co nejméně. Doufáme, že se civilizovaný svět razantně postaví násilí a bezpráví,“ uvedl. Na budově sídla České filharmonie v pražském Rudolfinu už od začátku týdne visí žlutomodrá ukrajinská vlajka.