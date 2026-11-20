O nové aranžmá skladby se postarali producenti Reginald a David Kandler. Jejich aranžmá zachovává charakter a melodickou sílu původní písně, zároveň jí ale dodává moderní zvuk, který má ambice oslovit i mladší generaci posluchačů.
„Léto s Tebou je pro mě ikonická písnička, která má pořád skvělý vibe. Chtěl jsem jí dát vlastní výraz a zároveň respektovat to, co na ní funguje už desítky let,“ říká Sofian Medjmedj.
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Víno, Morava a cimbál. Ondřej Ruml nazpíval píseň ke čtvrtému dílu Bobulí
Spojení s filmovou sérií Bobule pro něj má i osobní rozměr. Jak sám vzpomíná, první díl sledoval v dětství společně s maminkou, a možnost podílet se na jeho nejnovějším pokračování je pro něj příjemným návratem ke vzpomínkám.
Ve videoklipu v produkci týmu Butterfly Kids se střídají záběry Sofiana Medjmedje s kytarou se scénami z filmu. Romantická atmosféra písně se tak přirozeně propojuje s prostředím Pálavy, vínem, letní pohodou i příběhy starých známých hrdinů.
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Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců
Film Bobule a bobulky režisérky Marty Ferencové navazuje na populární sérii, jejíž první díl se v kinech objevil před osmnácti lety. Honza (Kryštof Hádek) a Jirka (Lukáš Langmajer) už dávno nejsou bezstarostní mladíci, kteří řeší především víno, lásku a vlastní průšvihy. Dnes jsou z nich otcové a jejich děti po nich zdědily nejen rodinné vinařské tradice, ale také talent dostávat se do problémů.
Vedle známých tváří se představí také mladá herecká generace v čele s Tomasem Seanem Pšeničkou, Magdalénou Kubatkovou a Prokopem Zachem. Herecké obsazení doplní například Bolek Polívka, Zlata Adamovská a Klára Issová.