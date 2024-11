Po koncertu poslali jeho rodinu do plynu. O dirigentu Ančerlovi vypráví režisér Dlouhý

Jak se filmař, který se věnuje natáčení pod vodou a přírodovědným snímkům (např. Azory pod hladinou nebo Valdéz: ráj velryb), dostane k dokumentu o dirigentovi, jenž prošel koncentračním táborem v Terezíně?

Zdánlivě je to cesta dlouhá, ale i když jsem natáčel o přírodě, vždy to bylo spojeno s nějakým lidským příběhem. Vzhledem k tomu, že příprava přírodovědných filmů byla časově náročná a já si pořídil rodinu, už jsem neměl možnost vyjet někam na druhý konec světa na půl roku a čekat, až se někde vynoří velryba. Pokud se jedná o mé autorské dokumenty, už nejsou o přírodě, ale věnuji se sociálním tématům. Natáčel a produkoval jsem film, jak vyháněli Němce po druhé světové válce z naší republiky, sledoval jsem českou rodinu, co se usídlila na čínském venkově na farmě s názvem Statek čínsko-československého přátelství, nebo jsem dělal dokument o uprchlících, kteří se usídlili v Česku… Pokračuji tedy v natáčení příběhů lidí, jen s tématy, jaká nejsou úplně komerční. Takže zase tak velké odchýlení od toho, co jsem dělal dřív, to není.

Je neuvěřitelné, že pod vedením Karla Ančerla projela Česká filharmonie Austrálii, Nový Zéland, Čínu, Japonsko, Indii i Sovětský svaz a všude měla neuvěřitelný úspěch.