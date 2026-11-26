Podle hudebních kritiků máte jeden z nejkrásnějších sopránových hlasů na světě. Kdysi jste řekla: „Můj hlas je jako kůň, kterého musím každý den osedlat a cvičit. Nemůžete ho prostě nechat běžet jen tak na pastvu, pokud od něj chcete špičkový výkon.“ Jak o hlas pečujete?
Neustále hlas trénuji. Pracuji s opravdu výjimečnými hlasovými pedagogy po celém světě. Vím, že mnoho lidí umí zpívat velmi krásně, ale někteří z nás mají v hlase zvláštní barvu, co v lidech vyvolává radost nebo je k ní silně přitahuje. A ze všeho, co jsem se o svém hlase dozvěděla, mám pocit, že mi byl dán opravdu specifický zvuk. Proto vnímám svůj hlas jako dar a zacházím s ním velmi opatrně. Což je asi i důvod, proč mám tak dlouhou kariéru.
Pamatujete si ještě na svou první návštěvu České republiky?
Ano. Tehdy se u vás jednomu z mých alb, možná to byla La Luna, mimořádně dařilo, a tak jsem byla pozvána, jestli bych nechtěla přijet do Prahy a promluvit s novináři. Pamatuji si, že lidé byli velmi přátelští, jídlo výborné a Praha nádherné město, v němž se člověk cítí hned dobře. Víte, první dojmy jsou velmi důležité. A v Praze i v celé vaší zemi je tolik krásných věcí, tolik historie. Je to země spojená s tolika pohádkami a pověstmi a člověka obohacuje i po duševní stránce.
Vlastně se mi nakonec ulevilo, že jsem se baletkou nestala. Jakékoli zklamání vám otevírá okno k něčemu jinému.