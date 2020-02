Pěvecká soutěž Sanremo Junior CZ/SK 2020 „Speciál“ zná vítěze

Ve středu 19.února proběhlo v pražském divadle Hybernia finále dětské pěvecké soutěže Sanremo Junior CZ/SK 2020 „Speciál“. Se slavnými světovými hity během večera vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem deset finalistů z České republiky a tři ze Slovenska. Jejich vystoupení hodnotila odborná porota složená z osobností jako Jaroslav Svěcený, Lenny, Ondřej Soukup, Lucia Šoralová, Miroslav Žbirka, Pavel Vítek a další.

„V porotě jsem byl už po několikáté a musím přiznat, že letos to byl opravdu výjimečný zážitek. Úroveň všech mladých zpěváků i orchestru byla prostě famózní. Výběr vítěze byl opravdu složitý. Já sám jsem měl při výběru pět adeptů, ze kterých jsem ale musel určit jednoho. Doufám, že jsme společným rozhodnutím zvolili správně. Z divadla jsem odjížděl s pocitem opravdu smysluplně prožitého večera. Už dnes se těším na další ročník,“ říká k finálovému večeru houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala jedenáctiletá Karolína Čížková, která zazpívala píseň Listen od Beyoncé. Karolína se věnuje zpěvu od čtyř let, kdy se stala členkou dětského sboru Claireton Chorale, se kterým účinkovala na mnoha koncertech – např. Vivaldianno, koncert s Rogerem Watersem nebo Karlem Gottem v O2 areně. Má ráda pop, rock i klasickou hudbu. Ráda poslouchá Christinu Aguileru, Queen, Billie Eilish nebo písničky z muzikálu The Greatest Showman.

V kategorii Sanremo Junior SK zvítězila třináctiletá Mária Valentová, která zazpívala písničku Always Remember Us This Way od Lady Gaga. Marie píše vlastní písničky, zpívá i anglicky, francouzsky a italsky. Jejími oblíbenými žánry jsou rock a pop. Ráda poslouchá Queen, Michaela Jacksona nebo Xindla X. Zúčastnila se mnoha pěveckých soutěží, vystupuje v rámci školy nebo města na různých akcích.

Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na jedenáctém ročníku mezinárodního finále, které se uskuteční koncem dubna v italském lázeňském městě Sanremo.