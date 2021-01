RECENZE: The Circle dávají rockové klasice až příliš hřmotný nátěr

Co dělat v lockdownu, jste-li muzikant, koncertovat nemůžete a svrbí vás prsty? Třeba se zavřít s parťáky ve studiu a čelit nepřízni osudu albem, na němž si s evidentní chutí zahrajete a zazpíváte své oblíbené (nejen) rockové klasiky.



Tak uvažoval i učinil Sammy Hagar, bývalý zpěvák skupiny Van Halen. Pod hlavičkou projektu The Circle, který s ním tvoří kytarista Vic Johnson, baskytarista Michael Anthony (též bývalý člen Van Halen) a bubeník Jason Bonham, syn Johna Bonhama z Led Zeppelin.

Desku Lockdown 2020 zahazuje jediná původní skladba, popravdě nijak úchvatná hříčka Funky Feng Shuei, ale pak už se jede zcela na jistotu. Čtveřice si podala The Who a jejich Won’t Get Fooled Again, Good Enough od Hagarova a Anthonyho bývalého působiště či Boba Marleyho a jeho Three Little Birds.

Z čistě muzikantského hlediska je to prvotřídní práce – zejména mladý Bonham do toho šije jako nebožtík tatík blahé paměti a třeba littlerichardovská Keep a-Knockin’ díky němu srší energií. Radost je také poslouchat lahodně se proplétající baskytaru Michaela Anthonyho.

Lockdown 2020 Sammy Hagar & the Circle Hodnocení­: 65 %

Pokud jde o samo uchopení skladeb, někdy je hardrockové hřmotnosti a robustnosti možná až moc – původně křehká For What It’s Worth z repertoáru Buffalo Springfield dostala tak trochu na frak a příliš nefunguje ani závěrečná Bowieho erbovní píseň Heroes.

Hagar jako kdyby se nemohl pěvecky trefit do nálady skladby a hlavně textu. Nicméně jako energická vzpruha pro čas karanténní deska funguje přesně tak, jak byla zamýšlena.