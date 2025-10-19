Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit

Autor:
  21:06
Metalovou kapelu Limp Bizkit zasáhla smutná zpráva. V sobotu ve věku 48 let zemřel její baskytarista Sam Rivers. Kolegové ze skupiny to oznámili na sociálních sítích. Kapela vyzdvihla jeho „čistou magii“ a „duši ve zvuku“.
Člen kapely Limp Bizkit Sam Rivers

Člen kapely Limp Bizkit Sam Rivers | foto: Profimedia.cz

Wes Borland a Fred Durst z kapely Limp Bizkit
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
Koncert kapely Limp Bizkit v pražském Foru Karlín, 3. dubna 2023
11 fotografií

Kde a za jakých okolností Rivers zemřel, není jasné.

„Od první noty, kterou jsme spolu zahráli, Sam přinesl světlo a rytmus, který se nedal nikdy nahradit,“ napsali hudebníci na Instagramu. „Jeho talent fungoval bez námahy, jeho přítomnost byla nezapomenutelná, jeho srdce bylo obrovské,“ dodali.

Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss

Frontman Limp Bizkit Fred Durst zveřejnil v neděli video, v němž vzpomíná, jak se s Riversem seznámili v klubu v Jacksonville Beach na Floridě, stali se hudebními hvězdami a vystupovali spolu po celém světě. Durst řekl, že od včerejška prolil „litr a litr slz“. „Prostě ho tak moc miluji,“ doplnil. Podle něj byl Rivers „tak talentovaný, že to ani nedokáže popsat“.

Rivers v minulosti promluvil o nadměrném pití, které mu způsobilo onemocnění jater. Kapelu opustil v roce 2015 a podstoupil transplantaci jater, než se o tři roky později k Limp Bizkit vrátil.

Gorillaz a Limp Bizkit. Soupis kapel na Rock for People rozšířila další velká jména

Kapela vznikla koncem 90. let v Jacksonville na Floridě., kombinuje alternativní rock, heavy metal a rap. Rivers byl spolu s Durstem, bubeníkem Johnem Ottem, kytaristou Wesem Borlandem a DJem Lethalem jedním ze zakládajících členů.

Momentálně mají naplánované turné po Střední a Jižní Americe, které začne koncem listopadu v Mexico City. Kapela má také příští rok v červnu přijet na český hudební festival Rock for People. Předloni vystoupili v pražském Foru Karlín.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

Nejčtenější

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

Český fotograf Třeštík vyfotil pro prestižní hudební magazín Slashe z Guns N’ Roses

Málokterý český fotograf dostane příležitost profesionálně vyfotografovat světovou rockovou hvězdu, jejíž portrét se následně objeví na titulní straně prestižního hudebního magazínu Guitar World....

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Skvělé seriály často ve finále zklamou. Závěrečné Stranger Things chtějí být jiné

Jeden z největších seriálových fenoménů současnosti Stranger Things se nevyhnutelně řítí do finále. První čtyři epizody páté řady, která uzavře události v městečku Hawkins, budou mít na Netlixu...

20. října 2025  9:02

Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit

Metalovou kapelu Limp Bizkit zasáhla smutná zpráva. V sobotu ve věku 48 let zemřel její baskytarista Sam Rivers. Kolegové ze skupiny to oznámili na sociálních sítích. Kapela vyzdvihla jeho „čistou...

19. října 2025  21:06

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

19. října 2025  20:58

VIDEO: Zákulisí mejdanu s Impulsem. Hvězdy odhalily své rituály i rozmary

Na devátém ročníku tradiční akce Rádia Impuls se opět sešla hvězdná sestava české popové scény. Český mejdan s Impulsem i letos přinesl vše, co si fanoušci české hudby mohou přát – energii, emoce a...

19. října 2025  17:02

RECENZE: Náměsíčná divá Bára. Tenorista Villazón režíruje v Metropolitní

Newyorská Metropolitní opera zahájila letošní sezonu sobotních kinopřenosů operou Náměsíčná od Vincenza Belliniho. Novou inscenaci režíroval Rolando Villazón, který poté, co se dostal do hlasových...

19. října 2025  15:55

Na Strahov si nás vybral sám „boss“ Mick Jagger, vzpomíná Vladimír Mišík

Premium

Rok po vydání desky Vteřiny, měsíce a roky vyšlo Vladimíru Mišíkovi nové album. Nikoliv studiové, ale koncertní. Nese název 24/11/2019 a zachycuje vystoupení, které zpěvák v daný den odehrál v...

19. října 2025

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Do pražské O2 arény se po roce vrátil Český mejdan s Impulsem. Na pódiu se představil Marek Ztracený, kapela Jelen, Marie Rottrová nebo Michal David. Ten během jedné z písní sdílel pódium s další...

19. října 2025  11:19

Zemřel skladatel Klaus Doldinger, autor znělky kultovního seriálu Místo činu

Ve věku 89 let zemřel německý skladatel a saxofonista Klaus Doldinger. Agentuře DPA to v sobotu potvrdila Doldingerova manželka. Významný jazzový hudebník je autorem znělky kultovního německého...

18. října 2025  17:52

GLOSA: Na pavouky, nebo na kočky? Domácí novinka má příjemnější ráz

Pro rodinné výpravy s dětmi se v kinech nabízejí dvě novinky, domácí animovaný příběh Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně a americký kombinovaný snímek Gábinin kouzelný domek ve filmu.

18. října 2025  16:15

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

18. října 2025  15:31

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

RECENZE: Z ženského údělu vykouzlil Pohled do slunce hypnotizující obrazy

60 % Premium

Těžko by se našel jiný film, jehož hrdinové, respektive hrdinky se zabývají fenoménem smrti s takovou posedlostí jako postavy snímku Pohled do slunce. Příběh, který Německo posílá do bitvy o...

18. října 2025

„Vyčkejte na program, kultura je náš poklad.“ Klempíř se ohradil vůči petici

Pět set umělců se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný prezidentu Petru Pavlovi a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Prosí je, aby nesvěřovali resort kultury nikomu za...

18. října 2025  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.