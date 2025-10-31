Ležel tváří v kaluži krve. Tísňový hovor odhalil detaily smrti kytaristy Limp Bizkit

Ta kytaristu našla v jeho domě na Floridě. Jak píše Daily Mail či německý Bild, žena na tísňovou linku ohlásila, že její přítel leží v koupelně tváří v kaluži krve. Nevěděla, co má dělat.
Operátorka plačící ženu opakovaně uklidňovala a dávala instrukce, co má dělat. Ptá se, jestli muž dýchá, jestli se mu hrudník zvedá a klesá. Nakonec dává pokyny, aby žena hrudník stlačovala do příjezdu záchranářů.
Když pak záchranáři a hasiči dorazili, našli Riverse v koupelně s tržnou ránou na hlavě. Hudebník byl už mrtvý. Bylo mu 48 let.
Zatím se přesně neví příčina Riversovy smrti. Podle médií jí mohla být plicní embolie. Rivers už dříve prozradil, že jeho odchod z kapely v roce 2015 byl důsledkem onemocnění jater způsobených léty nadměrného pití, kvůli kterému později podstoupil transplantaci jater. V roce 2018 se do kapely vrátil.
Kapela vznikla koncem 90. let v Jacksonville na Floridě., kombinuje alternativní rock, heavy metal a rap. Rivers byl spolu s Durstem, bubeníkem Johnem Ottem, kytaristou Wesem Borlandem a DJem Lethalem jedním ze zakládajících členů.
Momentálně mají naplánované turné po Střední a Jižní Americe, které začne koncem listopadu v Mexico City. Kapela má také příští rok v červnu přijet na český hudební festival Rock for People. Předloni vystoupili v pražském Foru Karlín.