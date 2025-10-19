Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit

Kde a za jakých okolností Rivers zemřel, není jasné.
„Od první noty, kterou jsme spolu zahráli, Sam přinesl světlo a rytmus, který se nedal nikdy nahradit,“ napsali hudebníci na Instagramu. „Jeho talent fungoval bez námahy, jeho přítomnost byla nezapomenutelná, jeho srdce bylo obrovské,“ dodali.
Zemřel Ace Frehley, někdejší člen legendární kapely Kiss
Frontman Limp Bizkit Fred Durst zveřejnil v neděli video, v němž vzpomíná, jak se s Riversem seznámili v klubu v Jacksonville Beach na Floridě, stali se hudebními hvězdami a vystupovali spolu po celém světě. Durst řekl, že od včerejška prolil „litr a litr slz“. „Prostě ho tak moc miluji,“ doplnil. Podle něj byl Rivers „tak talentovaný, že to ani nedokáže popsat“.
Rivers v minulosti promluvil o nadměrném pití, které mu způsobilo onemocnění jater. Kapelu opustil v roce 2015 a podstoupil transplantaci jater, než se o tři roky později k Limp Bizkit vrátil.
Gorillaz a Limp Bizkit. Soupis kapel na Rock for People rozšířila další velká jména
Kapela vznikla koncem 90. let v Jacksonville na Floridě., kombinuje alternativní rock, heavy metal a rap. Rivers byl spolu s Durstem, bubeníkem Johnem Ottem, kytaristou Wesem Borlandem a DJem Lethalem jedním ze zakládajících členů.
Momentálně mají naplánované turné po Střední a Jižní Americe, které začne koncem listopadu v Mexico City. Kapela má také příští rok v červnu přijet na český hudební festival Rock for People. Předloni vystoupili v pražském Foru Karlín.
