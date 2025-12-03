Hegseth ukázal želvu Franklina s bazukou. Je symbolem laskavosti! čílí se nakladatel

Autor: ,
  9:46
Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenter se ohradila proti použití své písně ve videomontáži věnované imigračním raziím, kterou na sociálních sítích zveřejnil Bílý dům. Video v příspěvku na síti X označila za zlé a odporné. Podobně se ohradil i vydavatel knih o želvě Franklinovi, postavičku totiž využil ministr obrany Pete Hegseth.
Ministr obrany Pete Hegseth zveřejnil obálku dětské knihy vytvořenou umělou...

Ministr obrany Pete Hegseth zveřejnil obálku dětské knihy vytvořenou umělou inteligencí, na které je vyobrazena želva Franklin střílející na lodě převážející drogy. Hegseth čelí obviněním, že kampaň americké armády proti drogovým dealerům vedla k mimořádným vraždám a válečným zločinům, které se zaměřovaly na přeživší. | foto: X/@PeteHegseth

Sabrina Carpenterová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...
Americký ministr války Pete Hegseth a prezident Donald Trump na základně...
Zpěvačka Sabrina Carpenterová na předávání cen Brit Awards (1. března 2025)
8 fotografií

„Nikdy mě ani mou hudbu nezatahujte do své nehumánní agendy,“ napsala zpěvačka na sociální síti X v odpovědi na příspěvek Bílého domu. Ten v popisku citoval text její písně Juno, která ve videu zní: „Už jsi někdy zkusil tohle? Pá pá,“ píše se u videa, v němž agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zatýkají migranty.

Námitky proti tomu, aby Trumpova administrativa používala jejich písně a autorsky chráněný materiál, v minulosti vznesla řada hudebníků. Podle agentury AP jsou mezi nimi Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Céline Dion, Beyoncé, Adele či skupiny ABBA, Guns N’ Roses a R.E.M.

Kromě toho se v pondělí 1. prosince stal ministr obrany Pete Hegseth terčem kritiky ze strany vydavatele Kids Can Press za zmanipulovaný obrázek postavy z knih pro děti. Šlo o falešnou obálku knihy Franklin míří na narkoteroristy, na němž želva v uniformě amerického vojáka útočí z vrtulníku bazukou na lodě.

„Želva Franklin je milovaná kanadská ikona, která inspirovala generace dětí a představuje laskavost, empatii a inkluzivitu. Důrazně odsuzujeme jakékoliv hanlivé, násilné nebo neoprávněné použití jména nebo obrazu Franklina, které je v přímém rozporu s těmito hodnotami,“ napsal vydavatel na síti X.

Americká armáda od začátku září v Karibiku a v Tichém moři podnikla několik úderů na lodě, jejichž posádky Trumpova administrativa viní z pašování drog. Při kontroverzních útocích přišlo o život více než 80 lidí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Film Pomocnice míří do kin.

Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...

Metronome Festival 2026: termín, program, ubytování, vstupenky

Publikum na koncertě Kosheen na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června...

Desátý ročník Metronome Festivalu 2026 se uskuteční od 19. do 21. června 2026 nově v areálu Letiště Letňany. Hlavními hvězdami budou Nick Cave, Sting, Slowdive i Manic Street Preachers.

3. prosince 2025  9:58

Hegseth ukázal želvu Franklina s bazukou. Je symbolem laskavosti! čílí se nakladatel

Ministr obrany Pete Hegseth zveřejnil obálku dětské knihy vytvořenou umělou...

Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenter se ohradila proti použití své písně ve videomontáži věnované imigračním raziím, kterou na sociálních sítích zveřejnil Bílý dům. Video v příspěvku na síti X...

3. prosince 2025  9:46

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

3. prosince 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Soutěž
Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...

vydáno 3. prosince 2025

Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

V pondělí 1. prosince si v Dolby Theatre v Hollywoodu za účasti hvězdných hostů odbyl slavnostní premiéru očekávaný velkofilm Avatar: Oheň a popel. První ohlasy jsou vesměs nadšené, režisér James...

2. prosince 2025  15:30

Hes, Lambora i Klus jako Baťové. Kampa chystá muzikál o slavné obuvnické rodině

Tomáš Klus, Oskar Hes a Šimon Opp na plakátě k novince Klan Baťa

Po Medě, Werichovi, Martě a Formanovi se Letní scéna Musea Kampa rozhodla uvést novinku o dalším významném jménu našich moderních dějin. Tentokrát to ovšem nebude jen jedna osobnost, nýbrž rovnou...

2. prosince 2025  14:50

Rakouská herečka při představení kousla kolegu do zadku. U soudu dostala pokutu

Herečka Anna Wernerová Friedmannová pózuje před objektivem. (12. září 2025)

Zaplatit 2 100 eur (50 tisíc korun) musí rakouská herečka Anna Wernerová Friedmannová za to, že při divadelním představení kousla svého hereckého kolegu příliš silně do pozadí. Rozhodl o tom v úterý...

2. prosince 2025  14:04

RECENZE: Zelená na všech rozích. Tři sestry jsou protilékem na blbou náladu

Premium
Snímek z dokumentu Tři sestry: 40 let na scéně

Čtyři dekády na scéně slaví soubor pivních poetů Tři sestry a při této příležitosti vydal nové album nazvané prostě Pub art. Nečekejme nic neslýchaného, deska působí jako sumář důvěrně známých...

2. prosince 2025

Nový ředitel Pražského jara je z České filharmonie. Chce festival i mimo Prahu

Robert Hanč, nový ředitel festivalu Pražské jaro

Novým ředitelem festivalu Pražské jaro bude dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč. Funkce se ujme 1. ledna. Rozhodla o tom správní rada festivalu.

2. prosince 2025  12:57

Volíme Knihu roku LN. Dnes naposledy pošlete svůj hlas, vyhrajte poukazy na nákup knih

Žena s knihou na gauči.

Druhý ročník Ceny čtenářů, digitální sestry tradiční ankety Kniha roku Lidových novin, jde do finále. Vyhrát mohou i hlasující čtenáři webů Lidovky.cz a iDNES.cz, mezi které rozdělíme patnáct poukazů...

18. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  2. 12. 11:03

Eliška Křenková se v nové minisérii představí jako významná česká světice

Natáčení historické minisérie o Anežce České. (2. prosince 2025)

Historická minisérie o Anežce České zachycuje osud jedné z nejvýznamnějších českých žen. Projekt České televize nazvaný Anežka má za cíl ztvárnit dosud neodhalený život světice, která duchovně...

2. prosince 2025  10:52

KOMENTÁŘ: Děti, vločky a slzy. Jen Mádl dokáže z vánoční reklamy vykouzlit film

Premium
Jiří Mádl při natáčení vánoční reklamy Hlavně klid

Podle vzoru televizního pořekadla, že existují jenom pořady dobré, špatné a z Brna, by se dalo říci, že reklamy jsou pouze dobré, špatné a vánoční. Právě třetí kategorie teď ždímá slzy a pije krev.

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.