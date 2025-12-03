Hegseth ukázal želvu Franklina s bazukou. Je symbolem laskavosti! čílí se nakladatel

„Nikdy mě ani mou hudbu nezatahujte do své nehumánní agendy,“ napsala zpěvačka na sociální síti X v odpovědi na příspěvek Bílého domu. Ten v popisku citoval text její písně Juno, která ve videu zní: „Už jsi někdy zkusil tohle? Pá pá,“ píše se u videa, v němž agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zatýkají migranty.
Námitky proti tomu, aby Trumpova administrativa používala jejich písně a autorsky chráněný materiál, v minulosti vznesla řada hudebníků. Podle agentury AP jsou mezi nimi Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Céline Dion, Beyoncé, Adele či skupiny ABBA, Guns N’ Roses a R.E.M.
Kromě toho se v pondělí 1. prosince stal ministr obrany Pete Hegseth terčem kritiky ze strany vydavatele Kids Can Press za zmanipulovaný obrázek postavy z knih pro děti. Šlo o falešnou obálku knihy Franklin míří na narkoteroristy, na němž želva v uniformě amerického vojáka útočí z vrtulníku bazukou na lodě.
„Želva Franklin je milovaná kanadská ikona, která inspirovala generace dětí a představuje laskavost, empatii a inkluzivitu. Důrazně odsuzujeme jakékoliv hanlivé, násilné nebo neoprávněné použití jména nebo obrazu Franklina, které je v přímém rozporu s těmito hodnotami,“ napsal vydavatel na síti X.
Americká armáda od začátku září v Karibiku a v Tichém moři podnikla několik úderů na lodě, jejichž posádky Trumpova administrativa viní z pašování drog. Při kontroverzních útocích přišlo o život více než 80 lidí.