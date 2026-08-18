Bylo jí 75 let. Obřad se konal ve velšském kostele Swansea Minster a doprovázely ho nejznámější písně zesnulé. Když rakev ozdobená bílými růžemi a liliemi i vyrytými motivy houslového klíče a ruky s mikrofonem přijela v pohřebním voze, fanoušci ji přivítali potleskem. Zatímco nosiči přenášeli rakev do chrámu, zazněl jeden z největších hitů Tylerové It’s a Heartache, k němuž se svým zpěvem připojili i fanoušci.
„Kdyby to bylo možné, vystupovala by i v Antarktidě. Milovala být na pódiu,“ uvedl ve smutečním projevu dlouholetý manažer turné Tylerové Matt Davis. Vzpomínal na ni jako na hvězdu, která dokázala ovládnout jakékoli pódium, od malých klubů až po obrovské stadiony.
|
Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart
Hledač talentů Roger Bell, který Tylerovou objevil a stal se jejím přítelem, dodal, že navzdory slávě nikdy nezapomněla na svůj původ. „Vyzařovala z ní srdečnost a upřímnost a nikdy neodmítla vyfotit se nebo dát autogram komukoli, kdo o to požádal,“ vzpomínal.
Zatímco obřad byl vyhrazen pozvaným hostům, fanoušci mohli poslední rozloučení sledovat na velkoplošné obrazovce na nedalekém náměstí i on-line prostřednictvím živého přenosu.
Stovky zpěvaččiných fanoušků se shromáždily už v sobotu, aby se zúčastnily smutečního procesí s rakví. Ta byla zakryta velšskou vlajkou a vedle ní byla umístěna fotografie Tylerové. Zatímco rakev projížděla ulicemi, lidé si umělkyni připomněli zpěvem písně Total Eclipse of the Heart, což byl jeden z jejích největších hitů, popisuje server ITV.
Zpěvačka byla hospitalizována v portugalském městě Faro. Lékaři ji po zákroku uvedli do umělého spánku, aby podpořili zotavení. Média 15. června přinesla informaci, že Tylerová je opět při vědomí, ale že je vážně nemocná a zůstává na jednotce intenzivní péče. Umělkyně proto zrušila všechna svá vystoupení plánovaná na letošní léto.
Bonnie Tylerová se narodila 8. června 1951 ve velšské vesnici Skewen jako Gaynor Hopkinsová. Na pěveckou dráhu se vydala v polovině 70. let. Hned její první singl Lost in France se v britské hitparádě umístil v první desítce. Krátce po vydání premiérového alba The World Starts Tonight (1977) se však zpěvaččina kariéra ocitla na vlásku. Lékaři totiž Tylerové diagnostikovali uzlíky na hlasivkách, k jejichž odstranění byla nutná operace. Chirurgický zákrok ale na pěveckých výkonech Bonnie Tylerové nezanechal negativní stopy.
Následovaly písně jako It’s a Heartache (1977), Holding Out for a Hero (1984) a také Total Eclipse of the Heart (1983). Tylerová vedle vlastních nahrávek a koncertů spolupracovala se svými kolegy z hudební branže. Tak vznikla známá písnička Islands, kterou nazpívala pro stejnojmenné album Mikea Oldfielda.
Počátek 90. let přinesl zpěvačce postupný úpadek popularity. Vydala 18 studiových alb, to poslední s názvem The Best Is Yet to Come vyšlo v roce 2021. Tylerová díky své tvorbě získala mimo jiné tři nominace na hudební cenu Grammy a tři nominace na cenu Brit Awards.