Raper Rytmus bude hlavní hvězdou hiphopového filmového dokumentu

Dokument předloží unikátní archivní záběry i výpovědi, které se doposud nikde neobjevily. Chybět nebudou ani přední osobnosti slovenského a českého hip hopu jako Fredy Ayisi, členové kapely Kontrafakt, DJ Wich, Indy a další. Snímek bude mít premiéru 17. září.

Jeho hlavním aktérem je slovenský raper Rytmus, který otevřeně vypráví svůj příběh o cestě za snem, ambicích, překážkách, nepochopení od svých nejbližších i okolí, překračování hranic, spolupráci s rapery a celé historii hip hopové scény na Slovensku i v Čechách.



„Nejde o žádný rodinný medailonek o mém původu a ztraceném biologickém otci. Je o mých třiceti letech v rapu. Staré záběry, které dosud nebyly zveřejněné, moje hudební kariéra zmapovaná úplně od nuly až po to, kým jsem dnes. Prohry, výhry a fakta. I když mě okolí málokdy pochopilo, tak jsem si vždy šel sobecky za svým cílem. Byly to tři dlouhé dekády kráčení proti proudu. Jediné, co jsem chtěl, bylo uznání a respekt,“ říká Rytmus.

Fanoušci československého hip hopu se mohou těšit na exkluzivní archivní záběry, zákulisní příhody, nečekané nástrahy i zklamání, která Rytmus během své kariéry zažil a která ho něco naučila, změnila a zocelila.

Nazarij Kľujev, producent a spolurežisér, vyzdvihuje i další důležitou linku dokumentu: „Na pozadí Rytmusovy tvorby jsme se snažili vyobrazit československou hip hopovou scénu v souvislostech a odvyprávět objektivně československé rapové dějiny.“

Originální archivní záběry jsou doplněny hranými scénami, které dokreslují jednotlivé etapy Rytmusova života.