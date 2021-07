Zemřel Jan Štrup, bývalý zpěvák a kytarista kapely Rybičky 48

„Před chvílí jsem se dozvěděl, že odešel Honza Štrup. Nebudu se rozepisovat o tom, jak jsme se poznali, co jsme spolu zažili a co se stalo, že jsme se posledních X let nebavili. Na to bude jednou čas s odstupem let, až sepíšu paměti. Honza tam bude mít nezapomenutelné místo,“ napsal ve středu večer na facebook Jakub Ryba.

Štrupa podle svých slov bral jako bráchu, spoluhráče a „spolupíče“. „Byl to on, kdo mě naučil, jak paří rokstár,“ dodal Jakub „Kuba“ Ryba.



Členem Rybiček 48 byl Jan Štrup v letech 2011-2013. Natočili s nimi tři studiová alba: Viva la revolución (2009), Deska roku (2011) a Tohle je rock’n’roll, vy buzny (2013).

Hrál také v kapele Medvěd 009, personálně propojené se skupinou Divokej Bill, s níž Štrup občas také hostoval. V roce 2016 založil společně s bubeníkem Martinem Kudláčkem kapelu Nuly, který se po odchodu druhého jmenovaného v roce 2018 přejmenoval na Bezčasí.

Přesná příčina jeho úmrtí není známa, poslední dobou se muzikant potýkal s osobními problémy, souvisejícími s poněkud divočejším životním stylem.