RECENZE: Chytla mě za hlemýždě. Rybičky 48 vytahují humory stylu Maxim Turbulenc

Skupina Rybičky 48

Jindřich Göth
  14:00
Kdyby členové Rybiček 48 kolem nové desky nedělali humbuk typu „je to nejtvrdší, nejrychlejší a nejvtipnější deska, jaká kdy byla vydána“ a neoznačovali BigBýt jako „epochální počin“, dalo by se to celé přejít mlčením. Ale jestli kapela vypouští takto velká slova, nezbývá než ten jejich zázrak rozpitvat.

Vezměme to z gruntu hned od přitroublého názvu BigBýt, na obale křečovitě stylizovaného jako logo AC/DC. Není to naposledy, co se Rybičky 48 odvolávají na velikány žánru, v písni Stinky life citují Ramones a jejich Gabba Gabba Hey, Blitzkrieg Bop a pokřikují, že „žijí punk a hrají pop“. Je to trošku propletenec, ba rébus, ale nebojte, řešení je velmi snadné a slyšíme ho hned v první písni, nepočítaje zbytečnou introdukci Kubova mantra.

Známka punku to rozhodně není, ale už jsme si ujasnili, že v případě Rybiček 48 je „punk“ spíše tričko z háemka než životní postoj.

RECENZE: Chytla mě za hlemýždě. Rybičky 48 vytahují humory stylu Maxim Turbulenc

