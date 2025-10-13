Vezměme to z gruntu hned od přitroublého názvu BigBýt, na obale křečovitě stylizovaného jako logo AC/DC. Není to naposledy, co se Rybičky 48 odvolávají na velikány žánru, v písni Stinky life citují Ramones a jejich Gabba Gabba Hey, Blitzkrieg Bop a pokřikují, že „žijí punk a hrají pop“. Je to trošku propletenec, ba rébus, ale nebojte, řešení je velmi snadné a slyšíme ho hned v první písni, nepočítaje zbytečnou introdukci Kubova mantra.
Známka punku to rozhodně není, ale už jsme si ujasnili, že v případě Rybiček 48 je „punk“ spíše tričko z háemka než životní postoj.