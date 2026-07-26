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GLOSA: Když Vodníka zpíval Haken. Vrací se první česká nahrávka Rusalky

Věra Drápelová
  16:00
Eduard Haken jako Vodník v televizní inscenaci Dvořákovy Rusalky z roku 1960

Eduard Haken jako Vodník v televizní inscenaci Dvořákovy Rusalky z roku 1960 | foto: Česká televize

Sopranistka Ludmila Červinková
Tenorista Beno Blachut v roli Prince v Dvořákově Rusalce
Sopranistka Marie Podvalová jako Cizí kněžna v Dvořákově Rusalce v Národním...
Marie Podvalová jako Cizí kněžna a Yvetta Pešková jako Rusalka v televizní...
7 fotografií
Supraphon uvádí na trh nově remasterovanou první českou nahrávku opery Rusalka od Antonína Dvořáka. Kompletem z roku 1952 připomíná 30. výročí úmrtí proslulého představitele Vodníka, basisty Eduarda Hakena.

Diskografie opery Rusalka od Antonína Dvořáka obsahuje nahrávky české i zahraniční, s významnými dirigenty i slavnými sólisty. Ta vůbec první je z roku 1948, v němčině.

První česká kompletní nahrávka (byť s některými škrty) vznikla roku 1952, kdy ji pro Supraphon natočil tehdy 34letý dirigent Jaroslav Krombholc s orchestrem Národního divadla. Třebaže na CD už dříve vyšla, Supraphon ji nyní vrací na trh v novém remasteru a také jako připomínku 30. výročí úmrtí basisty Eduarda Hakena, jenž zde natočil svého prvního Vodníka.

První volba to není

Základem nahrávky se stala inscenace Národního divadla, v níž titulní roli zpívala sopranistka Ludmila Červinková. Škoda, že dnes není tak známá jako některé další sopranistky z této i pozdější éry; v jejím zpěvu se totiž snoubila pěvecká kultura a ušlechtilý přednes s dramatickou vervou a bezvadnou dikcí.

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Tato nahrávka ovšem naznačuje, že zrovna part Rusalky jí nejspíš tolik neseděl; jsou totiž chvíle, včetně árie o měsíčku, kdy zpívá se slyšitelnou námahou. Není to pro mne první volba. Pokud jde o titulní představitelku, dávám přednost pozdějším nahrávkám s Miladou Šubrtovou či Gabrielou Beňačkovou.

Není bez zajímavosti, že paní Červinková už dříve ve své kariéře zpívala v Rusalce Cizí kněžnu, která jí mohla být hlasově bližší, na jevišti také často zpívala mimo jiné Miladu ve Smetanově Daliborovi nebo Janáčkovu Káťu Kabanovou.

Cizí kněžnu na nahrávce zpívá svým pověstně opulentním krásným hlasem Marie Podvalová. Ježibabu přednáší kultivovaně a přesto náležitě „jedovatě“ Marta Krásová. Půvabné je trio žínek – Mária Tauberová, Miloslava Fidlerová a Věra Krilová.

Eduard Haken jako Vodník v televizní inscenaci Dvořákovy Rusalky z roku 1960
Sopranistka Ludmila Červinková
Tenorista Beno Blachut v roli Prince v Dvořákově Rusalce
Sopranistka Marie Podvalová jako Cizí kněžna v Dvořákově Rusalce v Národním divadle
7 fotografií

Nicméně nahrávka je vedle Krombholcova vedení orchestru výjimečná hlavně díky dvěma mužským výkonům. Prvním je Eduard Haken, jenž svou jedinečnou barvou, technickou výbavou – včetně rozsahu – a citovostí a vznešeností ve výrazu nastavil kritéria pro další generace pěvců.

A tenorista Beno Blachut učinil to samé s Princem. Tak lahodně, s takovým kovovým zvukem a témbrem rozpoznatelným mezi tisíci jinými už nikdo Prince nezazpíval, jakkoli Národní divadlo mělo i další skvělé tenory, především Ivo Žídka.

Pro zajímavost, Krombholcova nahrávka posloužila jako podklad pro televizní inscenaci, kterou roku 1960 natočil režisér Ilja Hylas. Lze ji dohledat v iVysílání či na YouTube. Tehdy (a pak ještě dlouhou dobu) většinu operních rolí před kamerou přebírali jiní herci, jednou z výjimek býval Haken, jehož charizmatický zjev nejspíš nemohl nikdo nahradit.

Ač prostinké, je toto dávné pojetí dokumentem zlomu, kdy se opera, do té doby z vizuálního hlediska omezená především na divadelní jeviště, začala díky televiznímu přístroji dostávat k širokým vrstvám.

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