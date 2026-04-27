AI zpěvačka Lolita se stala virální senzací. Protestují hudebníci i Romové

Virtuální zpěvačka Lolita Cercelová vytvořená pomocí umělé inteligence se v Rumunsku stala virální senzací a její videa sbírají miliony zhlédnutí. Zatímco část publika ji vnímá jako nový fenomén hudební scény, skuteční hudebníci i romští obyvatelé varují před tím, že projekt posiluje stereotypy a prohlubuje napětí kolem etnické identity. Případ zároveň otevírá širší debatu o tom, zda AI nezačíná nahrazovat lidské tvůrce v kulturním průmyslu.
Snímek obrazovky z videa, na kterém je zobrazena umělou inteligencí vytvořená zpěvačka Lolita (16. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Smyslné písně Lolity Cercelové, zpěvačky vytvořené pomocí umělé inteligence (AI), jsou v Rumunsku senzací a na internetu sbírají miliony zhlédnutí. Zároveň však rozčilují skutečné hudebníky a vyvolávají kritiku ze strany romské menšiny, podle níž hudebnice podporuje rasistické stereotypy, píše agentura AFP.

Od svého debutu na konci loňského roku poskytla Lolita televizní rozhovory, získala zastoupení u přední rezervační agentury a dokonce ji jeden člen vlády využil k propagaci projektů svého ministerstva - díky její mediálně atraktivní digitální podobě.

Popularita těchto videí ale v Rumunsku rozproudila debatu o tom, zda umělá inteligence nenahrazuje lidi, a zároveň otevřela otázky etnických stereotypů v zemi s historií diskriminace Romů.

Lolita je „velmi sexualizovaná“ postava, „fantazie neromského muže o tom, jak by mohla vypadat romská žena“, uvedl pro AFP 35letý romský aktivista Bogdan Burdušel s tím, že jde o projev „latentního a neřešeného rasismu“ v rumunské společnosti.

Skutečná romská zpěvačka Bianca Mihaiová, která se loni zúčastnila v Rumunsku populární televizní pěvecké soutěže, označila rychlý úspěch Lolity za „nespravedlivý“.

„Snažím se teď budovat kariéru a mám pocit, že pro mě není místo,“ řekla 25letá Mihaiová, která kromě práce IT konzultantky na plný úvazek zvládá i zkoušky ve studiu a herecké angažmá. Ve skutečnosti je Lolita dílem muže, který si říká Tom - dvaatřicetiletého vizuálního designéra, jenž uvedl, že původně vůbec neměl v plánu dát své postavě romskou identitu.

Tom, který hovořil pod podmínkou anonymity, řekl, že Lolita „nutně nepatří k žádné konkrétní kultuře“. „Odráží realitu milionů lidí žijících na Balkáně. Ztělesňuje spíše balkánskou než romskou identitu,“ řekl agentuře AFP.

Tom, který svůj projekt popsal jako „fúzi balkánské nostalgie a syntetické budoucnosti“, uvedl, že pro Lolitiny písně zvolil lidovou hudbu tradičně hranou Romy, protože „říká pravdu nejpřímočařeji“ a představuje „jakési naše vlastní blues“.

„Nechtěl jsem nikoho urazit,“ řekl Tom, který působí spíše plachým a nesvým dojmem z mediální pozornosti, již projekt vyvolal.

Tom také uvedl, že texty Lolitiných písní o „lásce a každodenních starostech“ napsal sám a pomocí promptů vytvořil hudbu i videa, aniž by čekal, že se to „tak virálně rozšíří“. Ve veřejných vyjádřeních chválil AI za „demokratizaci“ hudební tvorby.

Skladby vytvořené pomocí AI se pravidelně stávají virálními a globální organizace hudebního průmyslu. IFPI vyzvala, aby za obsah vytvořený pomocí AI byli spravedlivě odměňováni skuteční hudebníci.

Podle Grigora Burloiua, lektora interaktivních technologií na Národní univerzitě divadla a filmu v Bukurešti, je AI „velmi dobrá“ v tom, že se zaměřuje na hudební preference lidí a napodobuje to, co průmysl běžně nabízí.

„Nikdo se neprobudil a neřekl si: ‚Tak a dost, mám rád AI, AI je hlavně o hledání nejmenšího společného jmenovatele,“ řekl AFP.

V jedné z nejúspěšnějších písní Tomova projektu stojí uplakaná Lolita v červených květovaných šatech a velkých kruhových náušnicích na vlakovém nástupišti a dívá se do kamery. Fiktivní postava se označuje za „vyhnanou cikánku“ a táže se svého ženatého milence, zda má vůbec nějakou cenu ve srovnání s jeho „pořádnou dámou“, která má „kožichy a peníze“.

„Je přesně tím typem dívky, který velmi snadno přijímáme a děláme z ní exotickou atrakci,“ řekla zpěvačka Mihaiová. Texty Lolitiných písní jsou podle ní obecně „největší klišé“ a lidé jí prý „pořád“ říkají, že vypadá jako tato AI zpěvačka.

„Je hezké přebírat prvky romské kultury, ale samotné Romy už nutně rádi nemáme. A to bolí,“ řekla Mihaiová AFP.

Romové žili od 14. do 19. století v otroctví a na velké části území dnešního Rumunska a Moldavska byli právně považováni za majetek, připomíná AFP. Mihaiová sama začala vystupovat jako Romka až kolem 18 let, protože její rodiče - ze strachu z diskriminace - ji odrazovali od toho, aby o svém původu hovořila na veřejnosti.

Během účasti v pěvecké soutěži čelila Mihaiová protiromským nenávistným projevům a dokonce i výhrůžkám smrtí na sociálních sítích.

Na Lolitiných kanálech naopak převažuje chvála. Jeden z uživatelů ji označil za rumunskou Amy Winehouseovou. „Teď chápu, proč se lidé zamilovávají do AI,“ napsal další. Mihaiová to sleduje s obavami. „Lolita vydala pět písní za měsíc a získala spoustu zhlédnutí,“ řekla s tím, že jí by to trvalo měsíce. „Nedá se to srovnat. Je to velmi těžké,“ dodala.

