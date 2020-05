Jazz je primitivní, intelektuální a sexy, říká Rudy Linka

Co chystáte na oslavu vašeho jubilea? A mimochodem, přeji vám všechno nejlepší.

Moc děkuju. Vlastně ani netuším, jak se to stalo, ale najednou budu oslavovat šedesáté narozeniny. Když člověk dělá celý život jen to, co miluje a má kolem sebe inspirující přátele, hrozně to letí. Měl jsem v životě tak velké štěstí na lidi, že jsem se rozhodl o tom napsat knížku. Vyjde v září u nakladatelství Albatros. Bude to vyprávění o mé cestě za hledáním nového domova. Nejdříve ve Stockholmu, pak v New Yorku, na Šumavě, v Praze a taky v Itálii. Při psaní jsem si uvědomil, že na všech těchto místech mám rodinu a dobré přátele. Takže ať jedu kamkoliv, vždycky jsem na cestě domů. I proto se ta knížka jmenuje Na cestě domů… vždycky.

A co se ještě samotné oslavy týče, moje žena Anna a dcera Stephanie měly nádherný plán a to týdenní oslavu v Marrákeši. Do Maroka se velice rád vracím, ale covide devatenáctka nám to překazila, takže místo toho dostanu novou převodovku do našeho 1981 Volvo XC70. A v rámci oslav bude Česká televize na kanále ČT art vysílat koncert mého tria z Divadla Bolka Polívky z října minulého roku. Hráli tam se mnou baskytarista Alune Wade a bubeník Rudy Royston. Skvělí muzikanti, jsem moc rád, že jsme se potkali. Jak už jsem zmínil, mám prostě štěstí na lidi.

Pojďme k Bohemia JazzFestu, tedy letos k Bohemia JasFestu. Jak bude vypadat a probíhat?

Už v polovině dubna jsme se rozhodli, že letošní festival, jak ho už čtrnáct let známe, nebude. Smyslem Bohemia JazzFestu vždycky bylo vytvořit skvělou atmosféru a náladu. Jenže dobrá nálada začíná tím, že se člověk cítí bezpečně. Což bude letos v létě možné asi jen doma. Takže letošní festival bude jiný, i proto jsme ho přejmenovali na Bohemia Jas Fest, kde bylo slůvko „Jazz“ nahrazeno „Jasem“, tedy jasnem, slunečnem. Tím chceme říct, že vidíme jasno na konci tunelu, v kterém se momentálně nacházíme.

Festival proběhne formou streamů z každého festivalového města, tedy z Brna, Prahy, Domažlic, Tábora, Plzně a Liberce. Neomezujeme se jen na jeden žánr, bude znít jazz, country, rock, pop, latina nebo klasika. Každý hudebník bude hrát jednu, dvě skladby. Buď sólově, nebo v duu. Součástí budou předtočené záběry, jak se festival pohybuje mezi městy. Bude s tím ještě hodně práce, ale jsem si jistý, že výsledek bude stát za to.

Kdy to celé začne a na koho se můžeme těšit?

Živé streamování by mělo začít koncem července, začátkem srpna. Přesné termíny budou ještě upřesněny. Pokud jde o muzikanty, stále je ještě oslovuji, ale účast už přislíbili Petr Janda, Michal Prokop, Jiří Stivín, Lenka Dusilová, Pavel Šporcl a další. Letošním festivalem chceme říct dvě důležité věci - všichni jsme v tom úplně stejně, ať už hrajeme jazz, rock nebo cokoliv jiného. A že to všechno dopadne dobře.

Jakou má vlastně podle vás jazz tradici v Česku?

Je to snad ten nejkreativnější hudební styl a my Češi jsme velice kreativní a hudebně nadaný národ. Bohužel jsme byli od roku 1938 až do roku 1989 velice uzavření. Izolace není dobrá pro žádné umělecké snažení, tím spíš pro jazz, což je ve své podstatě lidová hudba. A ta se nejlépe učí od někoho, kdo se s ní narodil a vyrůstal v ní. Což tu před lety samozřejmě nebylo možné. Je to hudba založená na úplně jiných rytmických vzorcích než třeba polka nebo valčík. Ale jdeme kupředu, mílovými kroky, řekl bych.

Jste světoobčan, žil jste ve Švédsku, v Americe, máte podle svých slov rád Itálii. Amerika a jazz je jasné, tam lze položit rovnítko. Ale jak je na tom třeba švédská a vůbec skandinávská jazzová scéna?

Švédsko je hudební velmoc, vlastně jediná neanglicky mluvící země v EU, která se opravdu dostala na světovou hudební scénu. Zmínil bych kapely ABBA, Ace of Base nebo Roxette. Skandinávský jazz je snad ten nejoriginálnější v Evropě, za všechny bych chtěl zmínit jména jako Jan Garbarek, Bobo Stenson nebo Terje Rypdal. Skandinávie dává do kultury obrovské finanční prostředky a je vidět, že se jí to vrací nejen v podobě prestiže a uznání, ale i finančně. Její hudbu, filmy a knihy zná dnes celý svět, a já věřím a doufám, že i naše země jednou pozná, že investice do kultury nejsou vyhozené peníze, ale naopak.

Vás osobně jazz chytil jako teenagera – čím vás tato hudba okouzlila a okouzluje?

Jazz není nikdy stejný. Vyžaduje odvahu jak od hudebníků, tak od posluchačů. Je to naprostá koncentrace na přítomnost. Jazz je mít pocity na dlani. Je intelektuální a primitivní současně. Jazz je mnoho barev a každá z nich má miliony odstínů. Jazz je smích a pláč dohromady. Jazz je nebát se stát za něčím, za čím nestojí politbyro. Jazz je Louis, Charlie, Miles, Frank. Jazz je sexy. Jazz nás spojuje.

Kdo je pro vás zásadní muzikantskou osobností?

Muzikantů, které opravdu miluju, je plno. Kdybych měl ale jmenovat jen tři, jsou to pianista Keith Jarrett, saxofonista Joe Henderson a kytarista Jim Hall. Všechny jsem na své cestě potkal. Ale muzikantskou osobností je pro mě i Karel Velebný, díky němuž se ze mě stal muzikant.

Zkoušel jste někdy dělat i jinou hudbu než jazz?

Každý den.

A jako posluchač? Mám z vás pocit, že se neuzavíráte do jedné škatulky a jste schopen vstřebat i jiné žánry.

Upřímně si myslím, že škatulky nedávají v dnešní době smysl. Je daleko jednodušší mluvit o individuálních hudebnících. Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Miles Davis, Bob Marley, Ray Charles, Stravinskij, Beatles, Bob Dylan atd. Jsem moc rád, že žiju v tak rozmanité hudební době a hlavně, že v šedesáti jsem si stále ještě schopen nejen zavázat si tkaničky, ale pro něco se nadchnout. Úplně stejně, jako když mi bylo dvacet. Možná ještě víc.