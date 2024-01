Na letošní ročník Let It Roll dorazí britská kapela Rudimental

Let It Roll pokračuje v oznamování interpretů, kteří vystoupí na letošním ročníku. Kromě početné řady žánrových hvězd se na něm letos vůbec poprvé představí i jedno z nejúspěšnějších jmen soudobé britské elektronické hudby – Rudimental. Po premiéře v roce 2015 na Colours of Ostrava a následném koncertu na Rock For People v roce 2019 půjde teprve o třetí festivalové vystoupení této formace u nás.

Rudimental se dali dohromady v roce 2010 a v roce 2012 prorazili singlem Feel The Love. O rok později debutovali albem Home, které několik týdnů kralovalo britským hitparádám, dařilo se mu také v Austrálii i na Novém Zélandu a odneslo si nominaci na prestižní Mercury Prize. Další úspěšná alba We The Generation a Toast To Our Differences vydala skupina v letech 2015 a 2019.

Zatím posledním studiovým počinem Rudimental byla deska Ground Control z roku 2021. Nedlouho po jejím vydání opustil skupinu dlouholetý člen Amir Amor a skupina tak dále pokračuje v tříčlenném složení.

O popularitě Tudimental svědčí také fakt, že jde o jedno z nejposlouchanějších jmen britské elektronické hudby vůbec. Jen na Spotify sbírají jejich singly miliony přehrání. Nejúspěšnější z nich, These Days, na němž hostovali Jess Glynne, Macklemore a Dan Caplen, dokonce překročil miliardu přehrání.

