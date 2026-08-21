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Kopneš do plechovky a dva dny se tančí. Vzniká kniha mapující historii klubu Roxy

Autor:
  8:18
Obálka publikace o klubu Roxy

Obálka publikace o klubu Roxy | foto: 2media

Ukázka z publikace o klubu Roxy
Ukázka z publikace o klubu Roxy
Ukázka z publikace o klubu Roxy
Ukázka z publikace o klubu Roxy
24 fotografií
Publikace Kopneš do plechovky a dva dny se tančí si dala za cíl podrobně zmapovat sto let historie pražského klubu Roxy, který od roku 1992 od roku sleduje nejzajímavější hudební trendy – hardcore, house, trip hop, hip hop a mnohé další.

Na českém trhu dosud nevyšla kniha, která by klubový život zpracovala s podobnou důsledností. Připravovaná publikace bude mít více než 500 stran, nabídne stovky ještě nepublikovaných fotografií, archivních materiálů, vzpomínek i rozhovorů. Přes čtyřicet respondentů ale nevypráví jen příběh jednoho podniku. Autoři perspektivou dění v Roxy popisují proměny českého kulturního terénu od sametové revoluce po současnost.

„Když Roxy slavila třicet let, došlo mi, že v ní tančil asi milion lidí. Přemýšlel jsem, jak to celé vzniklo, co všechno tady začalo. A kolikrát byla Roxy na kolenou, před zavřením nebo dokonce zavřená. Pak mi došlo, že musíme najít někoho, kdo to sepíše,“ říká Jaroslav Stanko, od roku 2009 ředitel klubu.

Obálka publikace o klubu Roxy
Ukázka z publikace o klubu Roxy
Ukázka z publikace o klubu Roxy
Ukázka z publikace o klubu Roxy
24 fotografií

Roxy vyrostla z prasklin vznikajícího systému, nabídla azyl hudebníkům, výtvarníkům, divadelníkům, performerům – všem, kteří chtěli nahlédnout za horizont. Nechtěli se jenom bavit, chtěli riskovat. Writeři na tamním pódiu malovali graffiti, zakladatelé domácí hiphopové scény se potkávali s nastupující generací DJů a producentů. A druhý den na tom samém místě do vzduchu hrozili fanoušci metalu.

„Roxy se ukázala jako dokonalá souřadnice kulturního středu i střetu. V otevřenosti neměla konkurenci. Tenhle spirit vyvětrat nejde, což v knize potvrzují britští hudebníci, dýdžejové nebo Alex Kapranos, frontman kapely Franz Ferdinand,“ říká autor knihy, kulturní novinář Ondřej Horák.

Během čtyř let prošel tisíce archivních dokumentů, objevil dosud nepublikované fotografie a vedl rozhovory s téměř padesáti pamětníky, hudebníky, výtvarníky a osobnostmi spojenými s Roxy.

Text edituje a konzultuje publicista a kurátor Michal Nanoru, grafickou podobu připravuje Josef Ondrík, současné portréty nafotila Karina Golisová.

Autorský tým spustí v září 2026 crowdfoundingovou kampaň. Vedle samotné publikace nabídne i jedinečné sběratelské artefakty spojené s historií Roxy. Například části betonového labyrintu, který v roce 1992 do podlahy vysekal Otto Placht se studenty AVU, původní světelný nápis ROXY z let 2010–2024 nebo backstage křesla, na nichž během let seděly desítky domácích i světových hvězd. Kniha vyjde na podzim 2026 a objeví se na vánočním trhu.

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