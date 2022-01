Zemřela zpěvačka Ronnie Spectorová, proslavila se hitem Be My Baby

Ve věku 78 let zemřela americká zpěvačka Ronnie Spectorová. Frontmanka kapely The Ronettes zemřela na rakovinu. Spectorová se v 60. letech proslavila především hitem Be My Baby, dalšími hity byly například I Love You či Walking in the Rain